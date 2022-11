Snapdragon 8 Gen 2 – Quels smartphones recevront le nouveau processeur Qualcomm ?

Qualcomm a dévoilé son nouveau processeur, le Snapdragon 8 Gen 2. Quels sont les constructeurs qui ont déjà répondu présents ?

Le Snapdragon 8 Gen 2 est le nouveau processeur surpuissant développé par Qualcomm. Il a été présenté au Qualcomm Summit. Le CPU est sensé être 35% plus puissant et la puce graphique 25% plus performante tout en étant 45% moins énergivore.

Parmi ses autres atouts, on peut également citer le support de la RAM DDR5X à 4200MHZ, du stockage UFS 4.0, du WiFi 7, de la vidéo 8K/300fps avec prise de photo 64MP en simultané, de deux cartes SIM 5G actives, etc.

Les premiers smartphones équipés de Snapdragon 8 Gen 2 verront le jour avant la fin de l’année 2022. On ne sait pas encore celui qui dégainera le premier. En revanche plusieurs constructeurs ont déjà annoncé les flagships qui tourneront avec ce processeur.

Quels sont les smartphones confirmés pour recevoir le Snapdragon 8 Gen 2 ?

Xiaomi a déclaré que la série des Xiaomi 13 recevra la deuxième génération de Snapdragon 8. De son côté, OnePlus a confirmé que le OnePlus 11 sera le premier à sortir sur le marché avec le Snapdragon 8 Gen 2. On verra lequel devancera l’autre.

Le flashgship Oppo Find X6 Pro est aussi de la partie. Oppo a confirmé que la Find X bénéficiera de la puissance du Snapdragon 8 Gen 2.

La série Vivo 90 met aussi à l’honneur le Snapdragon 8 Gen 2. Le X90 Pro+ a déjà laissé des traces de sa présence sur le site Geekbench.

D’autres noms sont évoqués comme Asus ROG, Honor, iQOO, Motorola, nubia, Red Magic, Sharp, Sony, vivo, Meizu et ZTE.

Pour le moment, Samsung n’a pas encore fait de déclaration sur le sujet mais on n’imagine pas mais ses flagship sans ce processeur.