TCL 20 Pro 5G Test – Un écran qui en met plein les yeux - IDBOOX

Nous avons testé le TCL 20 Pro 5G. Lorsqu’on prononce le nom de TCL, on pense immédiatement aux TV mais la compagnie fabrique également des smartphones sous sa propre marque. (test non sponsorisé)

TCL a commercialisé une gamme de trois appareils en France. Elle se compose du TCL 20, du TCL 20+ et du TCL 20Pro. Nous allons nous concentrer sur ce dernier. Le TCL Pro 5G se positionne sur le segment milieu de gamme.

TCL Pro 5G – Un écran éblouissant

Le TCL Pro 5G est une vitrine pour les écrans du constructeur. D’ailleurs, on ne voit que lui. La dalle mesure 6,67 pouces avec une résolution Full HD+. Les côtés sont recourbés et les bords restent très discrets. La dalle recouvre 93% de la face avant.

TCL a opté pour une technologie AMOLED mais cet écran a un petit quelque chose en plus. Le smartphone intègre l’option NXTVision qui améliore automatiquement le contraste et la netteté des images en fonction du contenu.

Les couleurs paraissent beaucoup plus éclatantes et l’image plus fine. La différence est notable dans les vidéos ou les jeux. NXTVision transforme également le contenu SDR en HDR en temps réel.

Autre super-pouvoir de NXTVision, il garantit une couleur de peau naturelle sur les portraits. Si vous comptez utiliser le TCL Pro 5G en extérieur vous n’aurez absolument aucun problème grâce à un niveau de luminosité qui atteint 700 nits.

Malheureusement, TCL n’a pas souhaité dépasser les 60Hz. C’est dommage mais la marque a mis la priorité sur l’autonomie.

Cette dalle abrite également le lecteur d’empreintes. On le trouve un peu bas compte tenu de la taille et du poids du smartphone. Il pèse 190 g et mesure 164,2 mm de long pour 9,07 mm d’épaisseur. Il faut faire une petite gymnastique pour l’atteindre.

Les performances

Avec une telle apparence, on aurait pu s’attendre à trouver un processeur Snapdragon 888 aux commandes du TCL 20 Pro mais il s’appuie sur une architecture Snapdragon 750G.

Ce processeur est accompagné par 6Go de RAM et 256Go de stockage extensible via microSD. On n’est pas sur de la DDR5 ou du stockage UFS 3.1 mais avec une telle configuration, on a aucun mal à jouer.

Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes et une fréquence d’images réglés sur les niveaux élevés. L’animation est fluide et on ne constate aucune saccade.

Petit défaut, la température du smartphone monte rapidement. Après 10 minutes de jeu toute la coque arrière commence à chauffer. Cela n’empêche pas de le tenir mais on préférera jouer avec la coque fournie dans la boite.

Un mot sur la qualité audio. Le TCL Pro 5G produit un son spatial puissant en haute résolution.

Une quadruple caméra efficace

Le TCL 20 Pro 5G embarque une quadruple caméra. Le module photo se compose d’un capteur principal de 48MP, d’un ultra grand-angle de 16MP, d’un objectif Macro de 5MP et d’un capteur de profondeur de 2MP.

L’appareil réalise des photos en 12 ou 48MP. Il n’y a pas de différence notable entre les deux modes. Les clichés affichent un niveau de contraste élevé avec des couleurs intenses tout en restant proches de la réalité.

Le smartphone est capable d’effectuer des zooms X2 à X10. La perte de détails s’avère importante avec le zoom X10 mais la photo reste exploitable grâce à une sorte de lissage.

L’ultra grand-angle limite les déformations. Contrairement à beaucoup d’autres smartphones, il n’accroit pas le niveau de luminosité. Les teintes sont même légèrement plus foncées.

Le TCL 20 Pro 5G propose un mode portrait. L’effet de profondeur est bien marqué et les découpages sont propres. Le capteur avant de 32MP réalise des portraits avec des couleurs riches et une luminosité gérée mais le capteur se montre un peu moins précis dans les détourages.

C’est assez rare mais l’objectif Macro de 5MP est un peu plus qu’un gadget. Les photos sont nettes sans avoir besoin de jouer avec la distance du smartphone.

Le TCL Pro 5G se montre efficace quand la lumière commence à baisser. Le mode nuit fait disparaître le bruit au prix d’un lissage important. Il attenue les éclairages urbains et renforce les couleurs. (Les photos ci-dessous ont été prises en auto et en mode nuit).

Le smartphone peut filmer en 4K en 30 ims. Il bénéficie d’un stabilisateur optique d’image.

L’autonomie

Le TCL 20 Pro 5G dissimule une batterie de 4500mAh. L’écran AMOLED 60Hz n’est pas très gourmand. Elle confère au smartphone une autonomie d’une journée complète. Vous pouvez espérer un peu plus en fonction de votre utilisation.

Une partie de 21 minutes de Call of Duty Mobile avec le système de vibration activé consomme 11% de batterie. C’est beaucoup mais c’est en partie lié au système de vibration. S’il est désactivé on passe à 6%.

Le TCL 20 Pro 5G est compatible avec la charge rapide 18W. Il se recharge à 50% en 35 minutes et à 100% en 2 heures. La batterie accepte également la recharge sans fil 15W et la charge inversée.

Ce qu’on en pense

Le TCL 20 Pro 5G met en avant le savoir-faire du constructeur pour les écrans. Il est vraiment splendide.

Ce n’est pas son seul point fort. Son processeur Snapdragon 750G lui offre assez de puissance pour jouer avec tout ce que vous voulez. Il se montre également efficace au niveau de la photo grâce à un capteur 48MP bien maîtrisé.

Si le bilan est plus que positif, le smartphone procure tout de même un sentiment d’inachevé. On regrette que l’écran soit uniquement en 60Hz ou que la recharge rapide soit limité à 18W.

Pour 549€, on aurait aimé un petit effort supplémentaire. Il aurait fallu de peu pour que le TCL 20 Pro 5G 26 GO devienne irréprochable. Cliquez sur ce lien pour la version grise ou sur ce lien version bleue pour acheter le TCL 20 Pro 5G.

TCL 20 Pro 5G Ecran 6,67 pouces AMOLED- 60Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 750G- 5G RAM 6Go DDR4 Stockage 256Go UFS 2.1 Extension microSD jusqu’à 1To Caméras arrières 48MP Sony IMX582(f/1.79) OIS + Ultra grand-angle 16MP 123° (f/2.4) + Macro 5MP (f/2.4) + Profondeur 2MP (f/2.4) – vidéo 4K 30fps Caméras frontales 32MP – vidéo 4K/30fps IP68 Non Batterie 4500mAh Charge rapide oui 18W – Chargeur inclus + sans fil 15W Dual SIM 2 NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Oui Connecteur USB-C Android Android 11 – TCL UI Dimensions 164,2 x 73,8 x 9,07mm – 190g