Test realme GT Neo 3 – Un smartphone polyvalent avec la recharge la plus rapide du monde

Découvrez notre test du realme GT Neo 3, un smartphone rapide, puissant avec une recharge 150W. On vous dit ce qu’il vaut vraiment.

On a testé le realme GT Neo 3 150W, le smartphone avec la recharge la plus rapide du monde mais ce n’est pas son seul point fort.

Découvrez tout ce qu’il sait faire dans notre test sans concession et non sponsorisé.

realme GT Neo 3 – Design et ergonomie

Le design du realme GT Neo 3 est assez particulier. Les avis à la rédaction sont assez tranchés. Soit on adore, soit on fait la moue concernant son design. On vous laissera faire votre choix.

Nous avons reçu à la rédaction la version noir et blanc mais le smartphone existe aussi en bleu. realme a même sorti un version spécialement assortie de ses écouteurs Buds Air3.

La coque arrière est parcourue par deux larges bandes qui symbolisent la sensation de vitesse d’un bolide. Le logo et le slogan realme sont assez discrets.

Elle n’en donne pas l’impression mais cette coque est en verre. Un traitement spécial a permis de réduire le taux de réflexion à seulement 5%. L’effet est surprenant, elle ne renvoie quasiment pas la lumière. Elle est complètement mate et en plus douce au toucher. Autre point positif, elle ne marque pas les traces de doigts.

Relativement fin et léger, le realme GT Neo3 offre une bonne prise en main. Il fait 8,2 mm d’épaisseur et pèse 188 g. On peut jouer longtemps sans ressentir de crampe ou de fatigue.

Les haut-parleurs ont été placés judicieusement pour qu’on ne les masque pas quand on joue.

Une petite remarque sur le lecteur d’empreintes. Il est hyper-réactif mais on le trouve un poil trop bas.

Un écran sans fausse note

Les realme GT Neo 3 nous en met plein la vue avec son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FullHD+. La dalle recouvre 94,2% de la surface avant. La taille du menton ou de la bordure noire en bas de l’appareil a été réduite à 2,37mm.

Ca laisse de la place pour jouer ou regarder des vidéos. Cette dalle est aussi synonyme de qualité. On est dans ce qui se fait de mieux avec un Color gamut de 100% (reproduction des couleurs) et un contraste de 5 000 000 : 1 (écart maximal de luminosité entre la couleur noire et la couleur blanche d’une image).

Du côté de la luminosité, il n’y a pas non plus de problème. L’écran marque des pointes à 800 nits ce qui est largement suffisant pour consulter son écran en extérieur.

Les performances – Un nouveau processeur

Le realme GT Neo 3 arrive en Europe avec un processeur MediaTek Dimensity 8100 gravé en 5nm. C’est une première. Il est accompagné de 8/12Go de RAM DDR5 et de 128/256Go de stockage UFS 3.1. Vous pouvez y ajouter de la RAM virtuelle en cas de manque.

Avec cette configuration, le processeur fait tourner les jeux les plus gourmands dans de bonnes conditions. Le très exigeant Genshin Impact se lance avec des graphismes calés sur le niveau moyen et une fréquence d’image en 30fps. Le jeu reste fluide même pendant les combats avec beaucoup de personnages à l’écran.

On a de temps en temps quelques saccades avec les mouvements rapides de la caméra mais c’est très rare. Le Snapdragon 8 Gen 1 ne fait pas mieux mais en réalité il faut comparer le processeur Dimensity 8100 au Snapdragon 888.

Le CPU est 12% plus performant et il consomme 44% d’énergie en moins. La puce graphique est 4% plus puissante et 35% moins énergivore. De son côté, le jeu Call of Duty se lance avec des graphismes et une fréquence d’image élevée sans rencontrer de problème.

La qualité sonore est au rendez-vous. Deux vrais haut-parleurs encadrent le smartphone. Le son est équilibré et puissant. Ils sont certifiés Dolby Atmos et Hi-Res Audio.

L’autonomie

Une batterie des 4500mAh alimente le realme GT Neo 3. Avec une utilisation classique, entendez sans abuser des jeux vidéo, le smartphone peut tenir entre 1 jour et 1,5 jour.

Si vous êtes un gros joueur, son autonomie sera nettement réduite. Une partie de 20 minutes de Geshin Impact consomme 9% de batterie. Call of duty Mobile se montre moins gourmand. Il se contente de 5% de batterie pour la même durée de jeu.

De toute façon, il est difficile de tomber à court batterie avec le realme GT Neo 3. Le smartphone intègre un système de recharge 150W UltraDart. La batterie passe de 0 à 100% en 14 minutes.

Il suffit de brancher le smartphone 4 minutes sur une prise pour récupérer 40% de batterie et 5 minutes pour atteindre les 50%. C’est impressionnant et le smartphone chauffe à peine.

Le système de refroidissement est très efficace. Avec une telle vitesse de charge on pourrait se poser la question de la durée de vie de la batterie.

realme assure qu’après 1600 cycles de charge, elle conserve encore 80% de son efficacité. Inutile de préciser que le chargeur est inclus dans la boite.

La photo – La bonne surprise

Le realme GT Neo 3 n’est pas uniquement une machine de jeu. Il est également doué en photo. Le smartphone embarque trois caméras. L’îlot photo rassemble un capteur principal Sony IMX766 de 50MP assisté par un stabilisateur optique d’image.

Il est accompagné par un ultra grand-angle 8MP de 119° et un objectif Macro de 2MP. Pour compléter ce tableau, on trouve à l’avant de l’appareil une caméra Selfie de 16MP.

Vous avez le choix entre réaliser des photos en 12MP ou 50MP. Il n’y a pas de différences dans le traitement des couleurs. Les tons sont riches tout en restant dans le domaine du réaliste. Les photos sont propres avec un niveau de détail élevé.

L’appareil déjoue tous les pièges comme une très forte luminosité ou les scènes en intérieur plus tamisées. Il réussit à conserver les nuances de couleurs. L’algorithme sait également gérer les contrastes en éclairant les zones d’ombres sans dénaturer la photo. Il fait apparaitre des détails masqués.

Si vous êtes plutôt un photographe adepte de la spontanéité, le realme GT Neo 3 propose également un mode Rue. Les photos ne sont pas retravaillées par l’IA et vous pouvez vous amuser avec de nombreux filtres.

Les photos de nuit, ultra grand-angle et portrait

Le realme GT Neo 3 se révèle également un bon compagnon pour les photos de nuit. L’IA supprime le bruit sans abuser du lissage. Le niveau de détail reste élevé. De la même façon, l’intelligence artificielle augmente la luminosité tout en respectant les couleurs.

Le smartphone ne fait également qu’une bouchée des éclairages urbains. On arrive vraiment à faire de très belles photos de nuit.

L’ultra grand-angle de 119° conserve le même niveau de luminosité que le capteur principal mais il force les couleurs. Les déformations sur les côtés sont contenues mais il y a tout de même un sentiment d’aspiration au centre. On constate aussi l’apparition de zones floues dans les angles.

On termine avec les portraits. Là encore, il ne déçoit pas. Les détourages sont propres même avec des scènes complexes avec beaucoup de monde. Le capteur avant est beaucoup moins précis et un amas de pixels peut se former à la lisière du découpage.

realme GT Neo 3 – Ce qu’on en pense

Le realme GT Neo 3 est une très bonne surprise. C’est un smartphone avec un excellent rapport qualité / prix. Il sait tout faire et il le fait bien pour seulement. Il est puissant grâce à son processeur MediaTek Dimensity 8100.

Il possède un splendide écran 120Hz. Vous pouvez jouer sans concession, regarder des vidéos dans des conditions optimum mais aussi prendre de belles photos.

Sa combinaison de caméras basée sur un capteur principal Sony IMX766 se révèle efficace de jour comme de nuit. On a gardé le meilleur pour la fin. Le GT Neo 3 est le smartphone avec la recharge la plus rapide du monde. 5 minutes montre en main suffisent pour récupérer 50% de batterie.

Cette avalanche de louanges peut paraître suspecte mais honnêtement on ne peut presque rien lui reprocher. Le realme GT Neo 3 est un smartphone puissant, polyvalent qui répond à tous les besoins.

realme GT Neo 3 – Les prix et la dispo

Il se positionne dans une gamme de prix un peu plus élevée que d’habitude chez realme. Le smartphone avec la recharge la plus rapide du monde est vendu à 699,99€. Les précommandes démarrent maintenant et il sera disponible à partir du 15 juin. Vous pouvez bénéficier de 50€ de remise lors de ventes flash organisées le 9 juin. Le realme GT Neo 3 150W est vendu au prix de 649,99€. Il sera vendu au même prix pendant la période de lancement du 15 au 22 juin.

Il faut savoir que realme propose également une version de son smartphone avec une recharge 80W au lieu de 150W qui est 100€ moins cher. Le realme GT Neo 3 80W est vendu à 599,99€. Le 9 juin et seulement pendant 24h, il bénéficie également d’un prix spécial. Il passe à 549,99€. Il restera à ce prix pendant toute la période de lancement du 15 au 22 juin 2022.

Cliquez sur ce lien pour acheter le realme GT Neo 3 150W 12/256Go.

Suivez sur ce lien pour acheter le realme GT Neo 3 80W 8/256Go.

Cliquez sur ce lien pour acquérir le realme GT Neo 3T 8/128Go.

realme GT Neo 3 – La fiche technique

realme GT Neo 3 150W – 5G Ecran 6,7 pouces AMOLED – 120Hz Définition Full HD+ (2412 x 1080 pixels) – 800 nits Processeur MediaTek Dimensity 8100 – 5G RAM 8/12Go DDR5 Stockage 128/256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 50MP Sony IMX766 (f/1.88) – OIS + 8MP UGA -119°( f/2.25) + 2MP Macro (f/2.4) – Vidéo 4K/60fps Caméras frontales 16MP (f/2.45) IP68 Non Batterie 4500mAh Charge rapide 150W Dual SIM NanoSim double Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 2 Haut-parleurs Dolby Atmos Android Android 12 – realme UI 3.0 Dimensions 163,3 x 75,6 x 8,2 mm – 188 g