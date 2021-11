Ventes de smartphones Q3 2021 – Samsung reste en tête en Europe - IDBOOX

Les ventes de smartphones en Europe sortent de la période Covid-19 mais doivent maintenant faire face à la pénurie de composants pour Noël.

Les ventes de smartphones résistent bien en Europe selon un rapport de Counterpoint. Elles ne reflètent pas la tendance globale. Sur le vieux continent, la baisse est limitée à 1% en Q3 2021 par rapport à la même période en 2020 contre 6% dans le monde.

Le marché européen résiste mieux et retrouve des couleurs après la crise de la Covid-19. L’Europe doit maintenant faire face à un autre problème. Elle est confrontée à la pénurie de composants.

Dans ce contexte, les ventes sont en chute de 4% en Q3 par rapport à Q2 2021.

Ventes en Europe – Samsung sauvé par le Galaxy Z Flip 3

Samsung reste le numéro 1 en Europe mais la firme paye le plus lourd tribut avec une baisse annuelle de 16% et une baisse de 6% par rapport à Q2 2021. La compagnie enregistre une part de marché de 30,4% en Q3 2021 contre 35,8% en 2020.

Samsung a limité la casse avec un redémarrage fort de ses ventes en septembre notamment grâce au Galaxy Z Flip 3. La courbe de ses ventes est en phase ascendante.

Xiaomi prend la deuxième place du classement avec une part de marché de 23,6% et une hausse de 51% comparé à Q3 2020. Elle progresse bien dans tous les pays mais ses ventes plongent en septembre emportées par la pénurie de composants.

Apple arrive juste derrière avec 22,1% de part de marché. La sortie de l’iPhone 13 à la fin du trimestre lui permet d’effectuer une remontée spectaculaire en septembre. Le lancement a été un succès et la demande est encore plus forte que pour l’iPhone 12. Apple se prépare à un quatrième trimestre record en Europe.

Oppo, realme et Vivo enregistrent de fortes hausses. realme affiche la progression la plus rapide en Europe. Elle performe notamment en Russie, en Espagne et en Italie.