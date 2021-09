Xiaomi 11T et 11T Pro arrivent en Europe à partir de 499€ - IDBOOX

Xiaomi dégaine les 11T et 11T Pro pour la France. On vous détaille l’ensemble de leurs caractéristiques techniques et leurs prix.

L’automne n’est pas encore là mais les smartphones se ramassent déjà à la pelle. Xiaomi a organisé une conférence en ligne où elle a dévoilé de nombreux appareils qui sortiront en France et en Europe parmi eux, les Xiaomi 11T et 11T Pro.

La ligne « T » se caractérise par une fiche technique légèrement moins poussée que celle des 11. Le 11T et le 11T Pro partagent la majorité de leurs caractéristiques.

Xiaomi 11T Pro – Un écran AMOLED 120Hz

Le Xiaomi 11T Pro arbore un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution 1080p+ et un format 20:9. Le deux smartphones possèdent la même dalle avec un taux de rafraichissement de 120Hz et un niveau de luminosité qui atteint 1000 nits. En comparaison, le 11 Pro dispose d’un écran de 6,81 pouces avec une luminosité maximum de 1500nits.

Le 11T et le 11T Pro se distingue principalement par leur architecture. Le 11T Pro tourne avec un processeur Snapdragon 888 tandis que 11T est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 1200 Ultra.

Du côté de la photo, les 11T embarquent une triple caméra. Le module photo se compose d’un capteur principal de 108MP sans stabilisateur optique d’image. Il est accompagné par un ultra grand-angle de 8MP de 120° et un objectif Macro de 5MP. Le modèle Pro peut enregistrer des vidéos en 8K.

Une recharge 120W

Le 11T Pro renferme une batterie de 5000mAh et elle est compatible avec la recharge rapide 120W. Le smartphone passe de 0 à 72% en 10 minutes et il arrive à 100% en 17 minutes.

Vous ne devrez même pas débourser un euro de plus pour brancher ce chargeur plus rapide que la lumière puisqu’il est inclus dans la boite.

Le 11T dispose d’une batterie de la même capacité mais elle se contente d’une recharge rapide de 67W. Il faut patienter 36 minutes pour atteindre 100%.

Les prix

Les prix pour la France sont encore à confirmer mais voici ceux annoncés pour l’Europe.

Le Xiaomi 11T Pro avec 8Go de RAM DDR5 et 128Go de stockage UFS 3.1 est vendu 649€. Le modèle 8Go/ 256Go est annoncé à 700€. Il faudra débourser 750€ pour un 11T Pro 12/256Go.

Le prix du 11T 8/128Go débute à 499€. Il faut rajouter 50€ pour profiter de 256Go de stockage.