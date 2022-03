Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 – Les prix en France, la dispo, les cadeaux et les caractéristiques - IDBOOX

Le Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 ont été lancés en France. On connaît maintenant les prix et la dispo dans l’Hexagone.

Xiaomi a organisé une conférence de presse le 17 mars pour officialiser le lancement des Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 en France. Elle se déroulait à la Tour Effel. On y était et on peut maintenant vous dévoiler les prix des deux smartphones dans notre pays ainsi que les offres de lancement.

Vous pouvez les découvrir dans notre vidéo ci-dessous.

Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 – Les prix en France

On ne va pas vous faire languir plus longtemps. Commençons par les prix.

Le Xiaomi 12 Pro avec 12Go de RAM et 256Go de stockage est vendu au prix de 1099,99€. Cliquez ici pour la précommande du 12 Pro

Le prix du Xiaomi 12 avec 8/256Go est de 899,99€. Cliquez ici pour la précommande



Les deux smartphones sont disponibles en violet, gris et bleu. Vous pouvez admirer les trois couleurs sur nos photos. On a une petite préférence pour le gris.

Xiaomi gâte les early adopters. Ils seront récompensés. En effet, si vous achetez un Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 pendant la période de lancement, vous avez en cadeau la dernière montre connectée de la marque.

Pour toute précommande d’un des deux smartphones jusqu’au 28 mars 2022, le constructeur vous offre la splendide montre Xiaomi Watch S1 d’une valeur de 269€.

On vous laisse découvrir les principales caractéristiques de la montre connectée dans le visuel ci-dessous ainsi que les fiches techniques détaillées des deux smartphones.

La fiche technique du Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro – 5G Ecran 6,73 pouces AMOLED E – 120Hz LTPO Définition WQHD+ (3200 x 1440 pixels) – 1500 nits Processeur Snapdragon 8 Gen 1 5G RAM 8/12Go DDR5 Stockage 256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 50MP Sony IMX707 (f/1.9) + UGA 115° 50MP (f/2.2) + Téléobjectif 50MP 48 mm (f/1.9) – vidéo 8K/30 fps – 4K HDR10+ Caméras frontales 32MP (f/2.4) IP68 Non Batterie 4600mAh Charge rapide 120W, sans fil 50W, inversée 10W Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 4 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 12 – MiUI 13 Dimensions 163 x 74,6 x 8,16 mm – 205 g

La fiche technique du Xiaomi 12

Xiaomi 12 – 5G Ecran 6,28 pouces AMOLED – 120Hz adaptatif Définition FullHD+ (2400 x 1080 pixels) – 1100 nits Processeur Snapdragon 8 Gen 1 5G RAM 8/12Go DDR5 Stockage 256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 50MP Sony IMX766 (f/1.88) + UGA 123° 13MP (f/2.4) + TéléMacro 5MP – vidéo 8K/30 fps – 4K HDR10+ Caméras frontales 32MP (f/2.45) IP68 Non Batterie 4500mAh Charge rapide 67W, sans fil 50W, inversée 10W Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 12 – MiUI 13 Dimensions 152,7 x 69,9 x 8,16 mm – 180 g

