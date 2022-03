Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 et Xiaomi 12X – Prix, fiches techniques, tout ce qu’il faut savoir - IDBOOX

Le lancement mondial de la série Xiaomi 12 a eu lieu le 15 mars. Désormais les Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 et Xiaomi 12X n’ont plus aucun secret. On vous révèle tout.

La série des Xiaomi 12 se compose du Xiaomi 12 Pro, du Xiaomi 12 et du Xiaomi 12X. Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau et pourtant ils sont très différents. Quelles sont leurs différences ?

Le Xiaomi 12 Pro est le flagship de la marque. Il possède une fiche technique de pointe et il rassemble les dernières innovations.

Le Xiaomi 12 est un smartphone 5G puissant mais a une fiche technique moins poussée. Le Xiaomi 12X ferme la marche. C’est un smartphone 5G mais ici Xiaomi joue plus la carte du rapport qualité / prix.

Xiaomi 12 Pro – Le nouveau maître de la photo ?

Une fois n’est pas coutume, on va démarrer avec la photo car le constructeur a mis l’accent sur la photo.

Le Xiaomi 12 Pro embarque le fameux capteur Sony IMX 707. C’est le tout dernier capteur photo mis au point par Sony. Il a été baptisé « Night Owl » (oiseau de nuit ou chouette) par Xiaomi car il capte 49% de lumière en plus par rapport au modèle précédent. Il enregistre des vidéos en 8K et en 4K HDR10+.

Cette caméra est accompagnée par un ultra grand-angle de 50MP 115° et un téléobjectif de 50MP. Le Xiaomi 12 Ultra est un nouveau challenger pour le titre du roi de la photo. De l’autre côté, vous pourrez prendre vos Selfies avec un capteur de 32MP.

Pour assurer à son smartphone un maximum de puissance, Xiaomi a opté pour un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagné de 8 ou 12Go de RAM DDR5 et de 256Go de stocke en UFS 3.1. L’écran LTPO devrait permettre d’économiser de la batterie.

Le smartphone embarque une dalle AMOLED de 6,73 pouces avec une résolution WQHD+ (3200 x 1440 pixels) et un taux de rafraichissement adaptatif de 120Hz. Le niveau de luminosité peut monter jusqu’à 1500nits. Quatre haut-parleurs compatibles Dolby ATMOS entourent cet écran.

Une batterie de seulement 4600mAh alimente cette configuration de compétition. Elle est compatible avec la recharge filaire 120W et la recharge sans fil 50W. La batterie se recharge en seulement 18 minutes en mode Boost et 24 minutes en normal.

La fiche technique du Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro – 5G Ecran 6,73 pouces AMOLED E – 120Hz LTPO Définition WQHD+ (3200 x 1440 pixels) – 1500 nits Processeur Snapdragon 8 Gen 1 5G RAM 8/12Go DDR5 Stockage 256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 50MP Sony IMX707 (f/1.9) + UGA 115° 50MP (f/2.2) + Téléobjectif 50MP 48 mm (f/1.9) – vidéo 8K/30 fps – 4K HDR10+ Caméras frontales 32MP (f/2.4) IP68 Non Batterie 4600mAh Charge rapide 120W, sans fil 50W, inversée 10W Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 4 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 12 – MiUI 13 Dimensions 163 x 74,6 x 8,16 mm – 205 g

Les prix

Lors du lancement mondial, Xiaomi a communiqué sur des prix en dollars. On ne sait pas encore quels seront les tarifs en France. On devrait les connaître à partir du 17 mars. Xiaomi organise une autre conférence en France pour officialiser leur lancement dans le pays.

En attendant, cela donne une idée de ce qui nous attend. Il faudra certainement rajouter quelques dizaines d’euros.

– Xiaomi 12 Pro se décline en deux variantes, 8GB+256GB, 12GB+256GB, et sera disponible à partir de 999 dollars US.

– Xiaomi 12 se décline en trois variantes, 8GB+256GB, 12GB+256GB, et sera disponible à partir de 749 dollars US.

– Xiaomi 12X se décline en deux variantes, 8GB+256GB, 12GB+256GB, et sera disponible à partir de 649 dollars US.

Xiaomi 12 5G

Difficile de passer après le 12 Pro mais le Xiaomi 12 n’a pas à rougir de sa fiche technique. Le smartphone change de configuration photo, un capteur Sony IMX766 remplace le capteur IMX707. Il est également excellent. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 13MP et d’un objectif Macro de 5MP.

La caméra frontale reste de 32MP. On trouve toujours à la barre un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il est alimenté par une batterie de 4500mAh. Elle est compatible avec la recharge 67W et la charge sans fil 50W.

L’écran est plus compact. La diagonale mesure 6,28 pouces. Il conserve une dalle AMOLED 120Hz mais n’est plus LTPO. Elle s’adapte automatiquement quand même au contenu affiché. La résolution passe en FullHD+. La luminosité atteint des pics de 1100nits.

Le son est assuré par deux haut-parleurs calibrés par Harman Kardon.

La fiche technique du Xiaomi 12

Xiaomi 12 – 5G Ecran 6,28 pouces AMOLED – 120Hz adaptatif Définition FullHD+ (2400 x 1080 pixels) – 1100 nits Processeur Snapdragon 8 Gen 1 5G RAM 8/12Go DDR5 Stockage 256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 50MP Sony IMX766 (f/1.88) + UGA 123° 13MP (f/2.4) + TéléMacro 5MP – vidéo 8K/30 fps – 4K HDR10+ Caméras frontales 32MP (f/2.45) IP68 Non Batterie 4500mAh Charge rapide 67W, sans fil 50W, inversée 10W Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 12 – MiUI 13 Dimensions 152,7 x 69,9 x 8,16 mm – 180 g

La fiche technique du Xiaomi 12X