Xiaomi dévoile ses lunettes connectées intelligentes - IDBOOX

Les Xiaomi Smart Glasses sont des lunettes connectées destinées à vous faire oublier votre smartphone. Elles sont à la fois classiques et futuristes.

De plus en plus de constructeurs s’intéressent aux lunettes connectées, comme Facebook et sa collab avec Ray Ban.

Xiaomi prend le train en marche et propose une paire de lunettes intelligentes dotées de fonctions avancées. Il est loin le temps des Google Glass.

Les lunettes connectées de Xiaomi se distinguent à peine de lunettes classiques. Elles pèsent 51g et pourtant elles embarquent 497 composants. Les lunettes de Xiaomi sont dotées d’un écran microLED innovant de la taille d’un grain de riz.

Monochrome, il possède une densité, une luminosité et des noirs plus profonds que sur les écrans LCD et OLED. Les infos sont projetées devant l’œil sur une surface de 2,4 x 2,02 mm et la luminosité monte jusqu’à 2 millions de nits pour qu’elles soient visibles dans n’importe quelle situation.

Des lunettes connectées intelligentes et non intrusives

Xiaomi indique que ces lunettes sont plus qu’un écran miroir de son smartphone. Elles permettent d’afficher des messages ou des notifications ou bien encore de répondre à des appels en provenance de son mobile mais elles réalisent également des actions indépendantes.

Il est possible de naviguer sur une carte, de prendre des photos et mêmes de traduire du texte en temps réel. Xiaomi a insufflé un peu d’IA dans ses lunettes pour que l’utilisateur ne soit pas submergé par toutes ces informations.

L’intelligence affiche les informations clés au moment où elles sont nécessaires. Les lunettes sélectionnent les informations urgentes et les messages des contacts définis comme importants.

Quand sortiront-elles me demanderez-vous ? Il s’agit d’un concept avancé mais la sortie de ces lunettes connectées n’est pas encore à l’ordre du jour.