Xiaomi prépare un smartphone avec écran enroulable

Xiaomi va plus loin que le smartphone pliable et dépose le brevet d’un smartphone avec un écran enroulable.

Xiaomi s’est déjà intéressé aux smartphones pliables. Nous avions pu découvrir le très beau Mix Fold 2. La prochaine étape sera certainement l’écran enroulable.

Oppo a sorti un prototype fonctionnel avec cette technologie que nous avions pu prendre en main l’année dernière (Vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessous).

De son côté, TCL a imaginé un smartphone qui est à la fois enroulable et pliable. Une partie de l’écran du Fold N Roll se plie et l’autre s’enroule. Xiaomi semble également explorer la piste de l’écran enroulable mais la compagnie va encore plus loin.

L’écran enroulable la prochaine évolution du smartphone

Elle pousse le concept de l’écran enroulable à son maximum. Xiaomi a déposé un brevet qui montre un smartphone qui a simplement l’apparence d’un rouleau. Il prend la forme d’un cylindre. Son écran se déroule un peu comme un parchemin.

Où se cachent les composants nécessaires au fonctionnement du smartphone ? Rien n‘est indiqué dans le document. On distingue juste une caméra pop-up sortir du haut du cylindre.

Il est clair que ce smartphone est un concept. La technologie actuelle ne permet pas encore de fabriquer un tel smartphone. Un appareil comme celui d’Oppo est lui aussi trop complexe pour être fabriqué en masse.

Le smartphone décrit dans le brevet de Xiaomi n’est pas encore prêt à voir le jour mais on se contentera sans problème d’un smartphone enroulable plus classique.

Le lancement de l’Oppo Week Orange nous a permis de mettre la main sur l’Oppo X 2021. Regardez son écran. Un seul mot wahou… #Oppo @OPPOFrance #oppox2021 @Orange_France #OPPOFindx5series pic.twitter.com/09UwgVzJ9b — IDBOOX (@IDBOOX) April 20, 2022

Source