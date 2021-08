Xiaomi Redmi Note 10S Test - Un smartphone musclé à moins de 250€ - IDBOOX

Le Xiaomi Redmi Note 10S est un smartphone vendu à moins de 250€ qui ne manque pas d’arguments. Nous avons testé ce smartphone. Découvrez notre avis. (test non sponsorisé)

Le Xiaomi Redmi Note 10S complète la famille Redmi Note 10. Il vient s’intercaler entre le Note 10 et le Note 10 Pro (On ne parle pas du Redmi Note 10 5G que nous avons testé dernièrement).

En fait, Xiaomi réajuste la fiche technique du Redmi Note 10 4G pour muscler son smartphone face à la concurrence. Le Redmi Note 10S est vendu sous les 250€, le même prix que le Redmi Note 10 mais il gagne en puissance.

Redmi Note 10S – Un bel écran AMOLED

Il n’y a pas de surprise au niveau du design. Le Redmi Note 10S reprend la même ligne que le Note 10. Xiaomi a pris soin des détails pour le rendre désirable ce qui est assez rare sur cette gamme de prix. Il est léger (180g) et agréable à tenir en main.

La coque en plastique marque beaucoup les traces de doigts mais la coque en silicone fournie dans la boite fait disparaître le problème. Le lecteur d’empreintes est placé sur la tranche. Il est bien positionné et réactif.

La forme du module photo reste identique. Sa taille imposante offre une bonne stabilité à l’appareil quand il est à plat.

A l’avant on retrouve l’écran de 6,43 pouces avec une minuscule perforation centrale. Le bord noir en bas du smartphone est un peu large mais la dalle occupe tout de même plus de 83% de la surface. Le Redmi Note 10S utilise une technologie AMOLED là aussi c’est assez rare pour cette gamme de prix.

Les couleurs sont chaudes, les contrastes marqués et le niveau de luminosité permet de l’utiliser en plein soleil. On ne peut rien lui reprocher mis à part son taux de rafraîchissement à 60Hz mais c’est vraiment pour faire le difficile.

Un processeur pour jouer sans stresser

Le Redmi Note 10S troque le processeur Snapdragon 678 contre un MediaTek Helio G95G. Xiaomi donne encore une fois un petit coup de pouce à son smartphone avec 6Go de RAM au lieu de 4Go. La capacité de stockage reste la même avec 128Go de stockage toujours extensibles via microSD.

Cette configuration permet de faire tourner un jeu comme Call of Duty Mobile. Il accepte également Fortnite avec des graphismes élevés mais il a plus de mal à garantir une fluidité constante.

Il faut retenir que pour moins de 250€ vous pouvez jouer à tous les jeux que vous le voulez en faisant quelques concessions pour les jeux très gourmands.

Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés sur le niveau élevé tout comme le taux de rafraîchissement. Nous n’avons constaté aucun ralentissement même dans la mêlée en pleine bataille.

On décerne un bon point aux haut-parleurs stéréo puissants. On en prend plein les oreilles dans les jeux vidéo.

Photo – Peut mieux faire

Il y a du changement du côté des caméras. Un capteur de 64MP remplace le capteur principal de 48MP du Redmi Note 10. Il surmonte un ultra grand-angle de 8MP, un objectif Macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2MP. De l’autre côté la perforation abrite une caméra de Selfie de 13MP.

Le capteur principal de 64MP se montre efficace de jour. Le smartphone réalise des photos en 16 ou 64MP. On préfèrera les clichés avec une résolution plus élevée plus détaillés. Les photos en 16MP manquent de finesse dès qu’on zoome un peu trop.

La colorimétrie est homogène dans les deux cas. Les teintes sont légèrement poussées mais cela reste dans le domaine de l’acceptable. Le capteur principal a parfois du mal à gérer les sources de lumière trop fortes. On se retrouve rapidement avec un ciel qui devient blanc et des couleurs blafardes.

Le Redmi Note 10S n’est pas un champion des photos de nuit mais il ne faut pas oublier dans quelle gamme de prix il navigue. Le mode nuit fait ce qu’il peut pour augmenter le niveau de luminosité mais il ne parvient pas à effacer le bruit ni à augmenter le faible niveau de détails. (photos en auto et en mode nuit)

Les couleurs de l’utra grand-angle restent proches de celles du capteur principal avec un niveau de luminosité à peine plus élevé. Malheureusement, le capteur a du mal à éviter les déformations et plus particulièrement au centre.

L’effet de profondeur avec le mode portrait est bien marqué avec un beau piqué des couleurs. L’appareil applique généreusement un halo de flou autour du visage pour masquer les mèches rebelles. Les détourages manquent de précision surtout quand le fond comporte trop de détails. On apprécie la possibilité de régler le niveau de flou d’arrière plan à priori et à posteriori.

Une recharge rapide 33W

Le Redmi Note 10S embarque une imposante batterie de 5000mAh. Elle confère au smartphone une autonomie d’une journée. Vous descendrez rapidement en dessous si vous êtes joueur.

Pour exemple, une partie de 20 minutes sur Call of Duty Mobile consomme 6% de batterie. La charge rapide 33W compense son endurance limitée. La batterie passe de 0 à 100% en 1h20. Elle atteint les 54% en 30 minutes puis elle ralentit par la suite.

Le chargeur 33W est inclus dans la boite.

Ce qu’on en pense

Vendu au même prix que le Redmi Note 10 4G, le Note 10S a plus à offrir. Xiaomi propose un appareil plus équilibré qui vient flirter sur certains points avec le milieu de gamme. On citera parmi ses atouts son bel écran AMOLED, son processeur qui permet de jouer en toute sérénité ou sa recharge rapide 33W.

Il montre seulement ses limites avec un module photo inégal. La qualité des photos de jour du capteur 64MP ne sont pas suffisantes pour sauver l’ensemble.

Au final, Xiaomi réussit une nouvelle fois à jouer les équilibristes avec un smartphone qui n’est pas exempt de défaut mais étonnamment performant à moins de 250€. Le 6/64Go est actuellement à 188€ et le 6/128Go est vendu à 249€.

Xiaomi Redmi Note 10S Ecran 6,43 pouces AMOLED – 60Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur MediaTek Helio G95 – 4G RAM 6Go DDR4 Stockage 128Go Extension oui Caméras arrières 64MP (f/1.8) + Ultra grand-angle 8MP (f/2.2) + 2MP Macro+ profondeur 2M – vidéo 4K 30fps Caméras frontales 13MP IP68 Non Batterie 5000mAh Charge rapide 33W – Chargeur inclus Dual SIM NanoSim Lecteur empreintes Sur la tranche Prise Jack Oui Connecteur USB-C Android Android 11 – MIUI Dimensions 160,5 x 74,5 x 8,3 mm – 178,8g