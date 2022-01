Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, 11 Pro, 11S et 11 – Les nouveaux champions du rapport qualité / prix ? - IDBOOX

Xiaomi a effectué le lancement mondial des Redmi Note 11. La série se compose de 4 smartphones. Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S et Redmi Note 11, seront-ils les nouveaux rois du milieu de gamme ?

Avec la nouvelle série Redmi Note 11, Xiaomi souhaite rendre accessible certaines technologies premium comme l’AMOLED ou la charge rapide. Le constructeur vise toutes les gammes de prix et aucun modèle n’est laissé à la traine.

Le Redmi Note 11 fait figure d’entrée de gamme. Il est vendu à partir de 179 USD (Xiaomi n’a pas encore communiqué les prix pour la France mais ils ne devraient pas être éloignés). On trouve pourtant sur ce smartphone un écran AMOLED 90Hz et une recharge rapide 33W (ci-dessous) .

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G se place à l’autre bout de la chaîne. Vendu à partir de 329USD, il montre ses muscles avec une dalle AMOLED 120Hz, un capteur photo de 108MP, un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G et une charge rapide 67W (ci-dessous).

Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S et Redmi Note 11, Xiaomi frappe fort au niveau des prix et des caractéristiques. On vous a préparé un tableau récapitulatif pour y voir plus clair.

Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S et Redmi Note 11- T ous les prix

Redmi Note 11 Pro 5G :

6GB+64GB: USD 329

6GB+128GB: USD 349

8GB+128GB: USD 379

Redmi Note 11 Pro:

6GB+64GB: USD 299

6GB+128GB: USD 329

8GB+128GB: USD 349

Redmi Note 11S:

6GB+64GB: USD 249

6GB+128GB: USD 279

8GB+128GB: USD 299

Redmi Note 11:

4GB+64GB: USD 179

4GB+128GB: USD 199

6GB+128GB: USD 229

Xiaomi annonce une disponibilité des Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro dans le courant du mois de février. Le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11 arrivent fin janvier. Les dates pour la France sont à préciser.

Toutes les caractéristiques