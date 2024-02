Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Test – La nouvelle référence du milieu de gamme ?

Nous avons mis à l’épreuve le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. A moins de 500€, vaut-il le coup ? La réponse est dans notre test.

Xiaomi a lancé en France une floppée de smartphones mi-janvier 2024 dont le Redmi Note 13 Pro Plus. Est-il aussi bon ou même meilleur que son prédécesseur ? Nous vous donnons la réponse dans notre test. (non sponsorisé)

Les smartphones Redmi représentent 50% des ventes en volume de Xiaomi en France. Les Redmi Note 13 sont stratégiques pour la marque.

La compagnie a fait évoluer les fiches techniques et plus particulièrement celle du Redmi Note 13 Pro+. Il évolue sur tous les plans par rapport à son prédécesseur.

Redmi Note 13 Pro Plus – Un design élégant

Xiaomi fait de plus en plus d’efforts sur le design de ses smartphones. Celui du Redmi Notre 13 Pro+ est synonyme d’élégance et de finesse. Le smartphone héberge un écran incurvé. D’ailleurs, c’est une première pour un appareil Redmi.

La forme de cette dalle lui confère un aspect premium et fait quasiment disparaître les bords noirs sur les côtés. Xiaomi s’est également donné du mal pour réduire le « menton » puisqu’il ne mesure plus que 2,37mmm. L’ensemble est harmonieux.

L’arrière de l’appareil bénéficie également de finitions soignées. La coque se divise en deux. La partie basse est recouverte d’une texture lisse et mate qui ne marque pas les traces de doigts.

La partie haute est brillante avec un effet miroir. Celle-ci est divisée en trois zones avec les capteurs photo, les flashs LED et le Logo Redmi. C’est un sans-faute sur toute la ligne.

Ergonomie

Avec son écran de 6,67 pouces, le Redmi Notre 13 Pro+ se classe dans la catégorie grand format. Avec ses 204g, il est plus léger que son prédécesseur mais il reste difficile à utiliser d’une seule main. Ne boudons pas notre plaisir la prise en main se révèle agréable dans l’ensemble.

Nous lui reprocherons juste son cadre avec des bords un peu trop saillants. On le sent sous les doigts surtout à l’arrière mais ce n’est qu’un détail.

Le lecteur d’empreintes se cache sous la dalle. Il est réactif mais il est placé un peu bas.

A noter que le Redmi Note 13 Pro+ gagne la certification IP68. Il ne craint plus l’eau et la poussière. C’est assez rare pour un smartphone à moins de 500€.

L’écran

Comme précisé plus haut, le Redmi Notre 13 Pro+ héberge un écran avec des bords recourbés avec une diagonale de 6,67 pouces. Il repose sur une technologie AMOLED avec une résolution de 1,5K (2 712 x 1220 pixels). Il nous en met plein les yeux avec des couleurs riches et des noirs profonds.

Le schéma des couleurs est bien calibré et un passage par la case réglages n’est pas nécessaire.

Le taux de rafraichissement de cette dalle monte jusqu’à 120Hz mais il ne s’agit pas d’une technologie LTPO. Il faut bien garder quelques exclues pour les smartphones haut de gamme.

Xiaomi améliore également le niveau de luminosité. Il passe de 900nits sur le Redmi Note 12 Pro+ à 1800nits. Vous n’aurez aucun problème pour lire ce qui s’affiche même en plein soleil.

Il faut également préciser que cette dalle est très lumineuse elle sait également prendre soin de vos yeux. Elle a reçu la certification TÜV Rheinland Low Blue Light (solution matérielle), la certification Circadian Friendly du TÜV Rheinland et la certification Flicker Free du TÜV Rheinland.

Les performances

Xiaomi a confié les commandes du Redmi Notre 13 Pro+ à un processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Cette puce est gravée en 4nm, assistée de 8/12Go de RAM DDR5 et de 256/512Go de stockage en UFS 3.1. Quelle que soit la tâche qu’on lui confie, il ne souffre d’aucun problème de fluidité ou de puissance.

Un jeu très gourmand comme Genshin Impact tourne dans de bonnes conditions en 30ims avec des graphismes réglés sur le niveau maximum.

Le Redmi Note 13 Pro+ n’a pas à rougir non plus de ses performances audio. Il est équipé d’un double haut-parleur compatible Dolby ATMOS. Il s’agit de deux vrais haut-parleurs. Ils diffusent un son clair et puissant. Il est malheureusement déséquilibré au profit de celui du bas.

Regretterons-nous la disparition de la prise audio jack ? C’est une espèce en voie de disparition et il faut commencer à se faire une raison.

L’autonomie

Une batterie de 5000mAh se cache sous la coque. Elle confère au smartphone une autonomie d’une journée et même un peu plus si vous n’êtes pas un gamer.

Xiaomi a été généreux. Le Redmi Note 13 Pro+ est livré avec un chargeur 120W. Ce bloc permet au Redmi Note 13 Pro+ de passer de 0% à 100% en 19 minutes. Lors de notre test nous sommes plutôt arrivés à une durée de 24 minutes ce qui est déjà impressionnant.

La photo

Le Redmi Note 13 Pro+ embarque un capteur principal de 200MP avec un stabilisateur optique d’image. C’est une belle montée en puissance par rapport au capteur 108MP de son prédécesseur. Il lui confère la capacité d’effectuer des zooms X2 et X4 sans perte importante de détails.

Un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro viennent l’épauler. Le Redmi Note 13 Pro+ permet de capturer des photos en 16MP ou en 200MP. Il vaut mieux privilégier les photos en 16MP qui prennent beaucoup moins de place et qui bénéficient d’un meilleur traitement algorithmique.

De jour, les photos en 16MP affichent des couleurs réalistes avec des contrastes bien marqués. Les photos bénéficient d’un beau piqué comme vous pouvez le constater sur nos clichés.

Le smartphone se comporte bien même dans des conditions difficiles. Les contre-jours, un ciel blanc ou une forte luminosité ne lui font pas peur.

Les photos en 200MP sont légèrement plus ternes mais en contre-partie la définition est beaucoup plus élevée. Cela nous emmène naturellement au zoom.

Le Redmi Note 13 Pro+ utilise la puissance de son capteur 200MP pour simuler un zoom optique. Le smartphone fait un focus sur une partie de la photo. On obtient un résultat net pour le zoom X2.

Les détails commencent à se faire moins nombreux en zoom X4 mais la photo reste propre. Au-delà, le smartphone passe en zoom numérique et perd en précision.

Ultra grand-angle, portraits et photos de nuit

L’ultra grand-angle ne dénature pas les couleurs. La température est relativement proche de celle du capteur principal. L’ensemble de la scène n’est pas surexposé ce qui est assez rare pour un UGA de 8MP.

N’exagérons pas, il ne fait pas de miracle. On est très vite confronté à un niveau de détail assez faible qui apparait quand on zoome dans la photo. Tout le contour de la photo semble flou.

Le mode portrait est efficace avec un travail propre. L’effet de profondeur est marqué et les détourages sont précis.

Le mode nuit s’est donné pour mission de supprimer le bruit sur les photos. Il y réussit parfaitement mais le traitement est un peu trop agressif. Il emporte avec lui la majeure partie des détails. Les photos ressortent souvent avec des textures lisses.

En revanche, les couleurs restent fidèles à ce que vous voyez. L’appareil photo a également du mal à atténuer les halos des éclairages urbains.

Ce qu’on en pense

Le Redmi Note 13 Pro+ allie élégance et performance. Finitions soignées, écran incurvé AMOLED 120HZ avec une luminosité de 1800nits, un processeur plein de ressources, une batterie 5000mAh compatible 120W, la certification IP68, la liste est longue.

Redmi Note 13 Pro+ ne manque pas d’arguments pour convaincre les plus exigeants. Citons également son capteur photo principal 200MP efficace. Xiaomi réalise presque un sans faute. On regrettera juste des capteurs photos inégaux et une invasion d’applications préinstallées.

Au final, le bilan est plus que positif. Pour moins de 500€, Xiaomi propose une solution complète, solide et qui va au-delà des caractéristiques habituelles du segment milieu de gamme.

