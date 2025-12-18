Realme GT 8 Pro Test – Un monstre de puissance à prix abordable

J’ai testé le realme GT 8 Pro pendant plusieurs semaines et je vous donne mon verdict sur ce monstre de puissance.
Le realme GT 8 Pro arrive avec une fiche technique qui donne le vertige. Écran 7000 nits, processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, grosse batterie 7000 mAh, appareil photo Ricoh GR, il impressionne sur le papier d’autant plus qu’il est à moins de 900€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Je vous dis ce que j’en pense dans mon test sans concession. (non sponsorisé)
Realme GT 8 Pro – Design et ergonomie
Realme revoit en profondeur le design du realme GT 8 Pro. Plus épuré, le nouveau flagship du constructeur chinois adopte des lignes plus dans l’ère du temps. L’avant et le dos de l’appareil sont plats.
Les coins sont arrondis et les arêtes sont adoucies pour garantir un vrai confort de prise en main. Le mot d’ordre est simplicité et raffinement.
J’ai reçu en test la version blanche. Sa coque est douce et ne marque pas les traces de doigts. Il existe aussi une alternative bleue qui imite la texture du papier froissé. C’est original mais il faux voir comme cela vieillit avec le temps.
Au-delà des couleurs, le GT 8 Pro s’autorise une petite excentricité. C’est un transformiste. Le cache du module photo est interchangeable. Fixé avec deux petites vis, il se détache et peut être remplacé par un boitier carré. Il est vendu séparément.
À terme, Realme compte mettre à disposition les fichiers 3D pour qu’ils puissent être imprimés en 3D. C’est original mais ce n’est pas une opération que je ferai tous les jours à moins d’avoir des boitiers vraiment customisés.
L’écran
Le realme GT 8 Pro nous accueille avec un écran AMOLED impressionnant de 6,79 pouces. Il affiche une résolution QHD+ de 3136 x 1440 pixels.
Avec son cadre noir ultra-fin, il est tout simplement hypnotisant. Cet écran LTPO a tout pour séduire les gamers. Son taux de rafraichissement grimpe jusqu’à 144Hz et sa réactivité tactile atteint 3200Hz.
L’écran du realme GT 8 Pro revendique également le niveau de luminosité le plus élevé de l’industrie. Ses pics de luminosité culminent à 7000 nits. Avec un tel niveau, déchiffrer l’écran en plein soleil n’est pas un problème.
À l’opposé, ce niveau de luminosité descend jusqu’à 1 nit. Cela permet d’utiliser le smartphone dans un environnement sombre sans avoir mal aux yeux.
La qualité de l’image est également au rendez-vous avec un calibrage des couleurs sans faute et une compatibilité HDR 10+ et Dolby Vision. L’écran est protégé par une couche de verre Gorilla Glass 7i.
Compte tenu de l’ensemble de la fiche technique, j’espérais du Gorilla Glass Victus 2 plus résistant.
Les performances
Un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pilote le realme GT 8 Pro. Il est accompagné de 16Go de RAM DDR5X et d’une puce Vision AI Chip. Cette dernière sert à améliorer la netteté et à garantir la stabilité des jeux vidéo lorsqu’ils sont poussés à leur extrême.
Le jeu Genshin Impact ne souffre d’aucun ralentissement avec les graphismes réglés au maximum. Le jeu est rapide et réactif. Le GT 8 Pro délivre même assez de puissance pour faire tourner en même temps Genshin Impact et PUB Mobile. Cela n’a aucun intérêt mais c’est une belle démonstration de force.
Sa large chambre à vapeur recouvre le cœur principal des composants. Elle n’empêche malheureusement pas une forte montée en température après 30 minutes de jeu. La coque arrière chauffe sur toute la surface sans que cela empêche de jouer. J’ai constaté le même phénomène quand il est fortement sollicité avec une recharge SuperVooc.
Côté sonore, le realme GT 8 Pro embarque deux haut-parleurs symétriques avec un son équilibré. Ils ne saturent pas à pleine puissance.
La batterie
Une généreuse batterie de 7000 mAh alimente le realme GT 8 Pro. Cette batterie en silicium-carbone n’est pas la plus imposante du marché mais elle lui confère une autonomie confortable. Le realme GT 8 Pro résiste sans problème entre 1,5 jour et 2 jours en fonction de votre utilisation.
À titre d’exemple, une partie de 20 minutes de Genshin Impact avec les réglages calés au maximum consomme 5% de batterie.
Le smartphone supporte la recharge filaire 120W. Il lui faut 43 minutes pour récupérer 100% d’énergie. Cette batterie accepte également la recharge sans fil 50W et la charge inversée 10W.
Les fonctionnalités IA
Le realme GT 8 Pro tourne sous realme UI 7.0. Ce nouvel OS apporte la nouvelle interface Light Glass avec un design transparent mais aussi de nouvelles fonctionnalités IA.
Parmi celles-ci, on peut citer AI Notify Brief qui résume automatiquement les notifications non urgentes de la journée. Elles sont ensuite condensées dans un brief. L’IA vous propose de répondre aux messages ou créer des listes de tâches à effectuer.
Le GT 8 Pro embarque aussi le lot de fonctionnalités devenues courantes comme la barre latérale intelligente, la traduction et la rédaction IA.
Parmi les fonctionnalités IA pour la photo, j’ai été impressionné par l’outil de retouche photo vocal. Il suffit d’appuyer sur une icone et de dire ce que vous souhaitez modifier.
Sur la photo ci-dessous , lui ai dit de rajouter des fleurs dans la barbe de la statue et des lunettes. L’IA se charge de les dimensionner et de les adapter à la photo. Le résultat est rapide et propre.
Comme d’autres smartphones, le realme GT 8 Pro offre maintenant une connectivité avec l’iPhone et l’Apple Watch.
La photo avec Ricoh GR
realme a de grandes ambitions en matière de photographie. Le constructeur veut devenir une référence dans le domaine. Pour atteindre son objectif, il met les grands moyens en s’associant avec RICOH GR.
Le savoir-faire en matière de photographie instantanée de la marque japonaise vient compléter la qualité de l’appareil photo du realme GT 8 Pro. Le smartphone s’appuie sur un capteur principal Sony IMX906 de 50MP, un téléobjectif de 200MP et un ultra grand-angle. Les appareils photo Ricoh GR sont particulièrement bien adaptés à la photo de rue.
Ce sont des appareils photo de type « point and shoot » avec un rendu photo argentique. Le realme GT 8 Pro propose de retrouver les mêmes sensations mais pour un prix beaucoup moins élevé.
L’interface du smartphone bascule en mode Ricoh GR en faisant glisser l’obturateur vers le bas. Ce dernier change de forme et vous donne accès à des focales de 28 mm et 40 mm. Le rendu des photos se rapproche de l’argentique avec des couleurs moins vives, des noirs plus profonds et des contrastes très marqués.
Cela donne aux photos un côté vintage dramatique immédiatement reconnaissable. C’est un style auquel il faut se réhabituer. Vous pouvez voir la différence avec les photos prise en mode Ricoh et en mode automatique.
Pour être complètement immergé dans l’univers Ricoh GR, le smartphone reproduit également le Snap Focus, un système de distance de mise au point à 1 m, 2,5 m ou 5 m. Ce mode n’est pas facile à dompter. Il faut maitriser les distances pour avoir une prise de vue nette.
Pour finir, l’appareil photo propose différents filtres emblématiques de la marque avec des couleurs saturées, une palette plus soft, du noir et blanc Hi et autres.
L’appareil photo du realme GT 8 Pro ne se limite pas à ce mode Ricoh GR. Vous pouvez basculer à tout moment vers le mode de prise de vue classique. Dans ce cas, l’IA et les algorithmes prennent le relai.
Les contrastes sont plus légers et les couleurs moins appuyées. L’ambiance est moins “dramatique”. Dans les deux cas, les photos sont claires et nettes avec un beau piqué.
Le téléobjectif 200MP
Samsung HP5 200MP est l’autre star de l’appareil photo du realme GT 8 Pro. Il dispose d’un zoom optique X3 mais il fait encore plus fort. Il garantit sur le papier un zoom X6 ainsi qu’un zoom X12 sans perte de qualité.
Le realme GT 8 Pro tient effectivement sa parole. Il suffit de prendre une photo avec un grossissement X12 pour voir la magie opérer. Les algorithmes et l’IA tournent à fond pour nettoyer l’image et faire ressortir les détails. On assiste en temps réel à la transformation.
La photo apparaît sur l’écran puis elle devient plus nette et plus précise après une à deux secondes de traitement. J’ai été bluffé. Les super-pouvoirs du realme GT 8 Pro s’arrêtent là.
Comme sur les autres smartphones, les détails commencent à s’estomper à partir du zoom X20. Les clichés deviennent de moins en moins nets avec les zooms X30, X60, X120. L’IA reconstitue les éléments comme elle peut et les photos ne sont pas toujours exploitables.
L’ultra grand-angle et les portraits
corrige efficacement les distorsions. Les couleurs et la luminosité sont respectées par rapport au capteur principal. Ce capteur n’échappe pas à la fatalité de la majorité des ultra grand-angles. Les photos souffrent d’une perte de précision importante dans les angles.
Le realme GT 8 Pro s’affirme aussi comme un spécialiste des portraits. Les détourages sont précis et il ne tombe dans aucun piège. L’appareil photo identifie sans problème les contours et les figures les plus complexes pour appliquer le flou d’arrière-plan.
Les photos de nuit
Le realme GT 8 Pro se montre une nouvelle fois à la hauteur lorsque la luminosité commence à baisser. Les photos de nuit sont nettes avec un minimum de bruit. Cependant, les algorithmes se montrent assez déconcertants. Vous pouvez admirer le niveau de détails élevé sur la photo de la Tour Eiffel.
Le constat n’est pas le même sur les immeubles en pierre. Le lissage est important et fait disparaître les textures.
Je reproche également au realme GT 8 Pro l’absence totale de traitement des éclairages urbains. Ils provoquent des halos lumineux énormes sur les photos. C’est d’autant plus étonnant que le smartphone fait preuve d’une bonne gestion des couleurs et de la luminosité générale.
Realme GT 8 Pro – Ce que j’en pense
Le realme GT 8 Pro possède toutes les caractéristiques d’un vrai flagship et il va même au-delà des standards sur certains points. Écran 7000 nits, Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie de 7000 mAh, téléobjectif de 200MP, le realme GT 8 Pro est un vrai monstre de puissance.
Son nouvel appareil photo et sa collaboration avec RICOH GR, lui offrent également des capacités photo à la hauteur de la concurrence. Il y a encore quelques ajustements à effectuer sur les photos de nuit mais il progresse nettement par rapport au realme GT 7 Pro.
Le realme GT 8 Pro gagne sans mal sa place dans le top des smartphones haut de gamme 2025.
Son prix est un argument de plus pour convaincre les indécis. Comme d’habitude realme se montre très agressif au niveau des tarifs. Le realme GT 8 Pro 12/256 Go démarre à 899€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Le prix du modèle 16/512Go est de 1099,99€. Realme vous offre dans le même temps un cache de rechange, un chargeur 120W et des BudsClip.
Suivez ce lien pour l’acheter.
realme GT 8 Pro – La fiche technique complète
|realme GT 8 Pro – 5G
|Ecran
|6,79 pouces AMOLED – (1Hz – 144Hz)
|Définition
|3136 x 1440 pixels – 1 nit / pics 7000nits – HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16Go
|Stockage
|256/512Go
|Mises à jour
|4 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP Sony IMX906 f/1.8 OIS et EIS + téléobjectif SAmsung HP5 200MP f/2.6 X3 OIS et EIS + UGA 50MP f/2.0 – vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|32MP f/2.4
|IP68
|IP66/IP68/IP69
|Batterie
|7000mAh
|Charge rapide
|120W SuperVooc, sans fil 50W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – realme UI 7
|Dimensions
|161, 80 x 76,87 x 8,3 mm – 218g