On vous explique comment synchroniser Google Calendar avec Outlook de Microsoft. Terminé la galère avec cette astuce.

Vous en avez marre de jongler entre plusieurs agendas sur votre smartphone ou sur votre ordinateur ? On vous explique comment synchroniser Google Calendar avec Microsoft Outlook. Si vous êtes plutôt du genre export de vos rendez-vous par phase, nous avons aussi la solution.

Avant de vous lancer dans la synchronisation des deux applications vous devez vous munir d’un ordinateur.

Synchroniser Google Calendar avec Outlook

La marche à suivre pour synchroniser les deux applications en temps réel est assez simple. Suivez les différentes étapes décrites ci-dessous.

-Ouvrez Google Calendar dans le navigateur de votre ordinateur et appuyez sur les trois petits points sur le calendrier que vous souhaitez synchroniser.

-Appuyez sur Paramètres et partage. Cliquez sur l’option intégrer l’agenda. Cherchez la zone Adresse secrète au format iCal. Copier ce lien et uniquement ce lien. Les autres rendront publique votre agenda.

-Ouvrez Outlook. Cliquez sur Ajouter un calendrier sur la gauche de l’écran.

-Trouvez la mention A partir d’Internet et dans la zone Lien vers le calendrier collez le lien de votre agenda Google Calendar au format iCal. Choisissez le nom de votre nouvel agenda synchronisé et importez le tout.

Importer Google Calendar dans Outlook

Les premières étapes de la procédure sont identiques.

-Appuyez sur les trois points à côté du nom de votre agenda et appuyez sur “paramètres et partage”. Dans la colonne de gauche sélectionnez Importer et exporter.

-Cliquez sur Exporter. Ce fichier contient tous les agendas que vous possédez. On ne peut pas en choisir qu’un seul.

-Ouvrez Outlook. Ajoutez un nouvel agenda de la même façon que mentionné plus haut.

-Ouvrez le zip et décompressez-le dossier. Cliquez sur “importer un fichier depuis votre ordinateur” dans la colonne de gauche.

-Allez chercher le fichier ics que vous souhaitez importer et le tour est joué.

