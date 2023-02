Crosscall X-Vibes – Quand la musique vient de l’intérieur

Nous nous sommes intéressés aux les écouteurs X-Vibes de Crosscall, basés sur une technologie de transmission du son par conduction osseuse.



Nous avons reçu à la rédaction des écouteurs Crosscall très particuliers. Ils ont piqué notre curiosité. Les X-Vibes sont des écouteurs Bluetooth à conduction osseuse.

Ils prennent la forme d’un tour de cou que l’on place à l’extérieur des oreilles en contact avec les os du crâne. Le son est transmis par vibrations à travers les os et non pas via le conduit auditif.

X-Vibes – Des écouteurs pour ne pas être coupé du monde

Crosscall a pris le contre-pieds des écouteurs intra-auriculaires qui essayent de vous isoler le plus possible du bruit environnant. Avec le X-Vibes, c’est tout le contraire. Crosscall ne veut pas vous couper du monde.

Grâce à ces écouteurs à conduction osseuse vous pouvez écouter de la musique confortablement et rester attentif à ce qui vous entoure. C’est pratique si vous êtes un adepte du vélo urbain où il faut rester vigilant en permanence.

Vous devez juste accepter d’écouter de la musique avec du bruit de fond. Vous n’êtes pas isolé du tout.

Ces écouteurs sont également une bonne solution si vous travaillez dans un Open Space pour rester en contact avec les collègues.

Un son différent

Cette technologie est assez étonnante. Le son paraît venir de l’intérieur. La sensation est vraiment différente de celle ressentie avec des intra-auriculaires classiques. Le son est assez métallique et plat mais il est en revanche très clair.

Les basses sont également assez discrètes mais ce n’est pas un mal. Au-delà de 70% de volume, vous ressentirez les vibrations générées par les basses sur la peau. C’est une sensation assez étrange qui peut être dérangeante.

Concernant les appels, les X-Vibes intègrent un double micro qui enregistre les bruits environnants pour les réduire via traitement algorithmique. Dans la pratique, vous n’entendrez rien si vous êtes au milieu de la circulation. Il faut s’isoler un minimum pour entendre son interlocuteur ce qui n’est pas le cas dans le sens inverse.

Agréables à porter mais…

La forme particulière des X-Vibes plaira aux allergiques aux intraauriculaires. Le fait de ne pas enfoncer les écouteurs dans ses oreilles est assez sympa. Avec seulement 34g, ils se font oublier rapidement et on peut les porter pendant une longue période sans ressentir de gêne.

Leur format tour de cou, les rend également adaptés à la pratique d’un sport d’autant plus qu’ils sont certifiés IP67. Ils tiennent bien en place. On leur reprochera juste d’être compliqués à superposer avec de lunettes.

Les X-Vibes ne vous décevront pas du côté de l’autonomie. Ce sont des écouteurs de longue haleine. Ils offrent 10 heures d’écoute avec un volume à 100%.

Comme vous le savez, il est déconseillé d’écouter de la musique à plein volume par conséquent, avec le son à 70, ils peuvent atteindre une quinzaine d’heures.

Crosscall X-Vibes pour qui ?

Si vous cherchez des écouteurs avec un son puissant, des basses et pour vous isoler du bruit, passez votre chemin. Les X-Vibes sont à l’opposé.

Ils ne sont pas intrusifs mais en contrepartie, ils laissent le bruit passer. En même temps c’est l’effet recherché par Crosscall : écouter de la musique sans être coupé du monde.

Les X-Vibes sont bien adaptés à la pratique du sport surtout si vous êtes dans un environnement calme ou des déplacements en vélo en milieu urbain.

Les Crosscall X-Vibes sont vendus à 132€. Cliquez sur ce lien pour les acheter.