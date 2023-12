Jeu-concours : 1 casque Gaming Nacon RIG 500 PRO HA à gagner

Noël IDBOOX continue nous sortons de notre hotte un magnifique casque pour les gamers. Amateurs de jeux vidéo vous allez vous régaler avec ce casque stylé !

En partenariat avec Nacon, tentez de gagner le RIG 500 PRO HA du 4 au 7 décembre !

Les points forts de ce caque Nacon

-Percevez un maximum de sons et réagissez plus rapidement grâce à des haut-parleurs de 50 mm qui génèrent des signaux audio de haute résolution.



-Les écouteurs « exosquelette » ultra-légers recouvrent les oreilles de façon optimale et confortable pour que vous puissiez jouer plus longtemps sans interruption.



-Configurées avec une grande précision pour transmettre le moindre son, les chambres acoustiques à isolation sonore donnent vie à une expérience audio de haute résolution avec un minimum de distorsion.

-La conception « over-the-ear » avec isolation acoustique et les coussinets à double matériau confèrent une réduction passive du bruit pour que vous puissiez jouer des heures sans être fatigué ni gêné par une chaleur excessive.



-Situé stratégiquement, le sélecteur audio RIG s’intègre à votre manette pour que vous puissiez facilement ajuster le volume principal sans interrompre le jeu.



-Les commandes intégrées au câble audio facilitent le réglage du volume et garantissent une réactivité instantanée et un minimum d’interruption.



-La technologie Dolby Atmos® for Headphones vous projette au cœur du jeu grâce à un son dynamique qui vous enveloppe entièrement. Code d’activation prépayé inclus pour Xbox One et Windows 10.



-Grâce au microphone antiparasite amovible et à la fonctionnalité de désactivation sonore par switch, vous savez immédiatement si le micro est activé ou non.



-Les écouteurs remplaçables et les câbles interchangeables vous permettent de configurer votre casque en fonction de votre manière de jouer et du niveau de confort souhaité. Voir le produit

Participez à notre jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Regardez notre vidéo et découvrez notre chaine Youbube ici. Utilisez #NoelIDBOOX.

Nacon RIG 500 PRO HA

Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.





Comment participer

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 casque Nacon RIG 500 PRO HA valeur unitaire prix marque : 79.90€

– Le concours est ouvert du 4 au 7 décembre 2023, 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 8 décembre pour un nouveau NOEL IDBOOX ! Passez de belles fêtes

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités