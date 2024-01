Jeu concours – 1 chauffage connecté Duux Threesixty 2 à gagner !

On poursuit nos vœux de bonne année sur IDBOOX avec un concours ! On pense aux journées froides qui se profilent ! La météo annonce du grand froid ça tombe bien !

En partenariat avec Duux, tentez de gagner cet incroyable chauffage connecté Threesixty 2, du 5 au 8 janvier !

A propos du Threesixty 2

Mettez-vous à l’aise avec Threesixty 2 – la solution parfaite pour les froides journées d’hiver. Ce chauffage a un design organique unique et une puissance de 1800 watts.



Grâce à son ventilateur intégré et silencieux. Il permet de chauffer plus rapidement les pièces jusqu’à 30m² – deux fois plus vite qu’avec un Chauffage traditionnel ! Et grâce à l’application gratuite Duux, il est très facile d’utiliser cet appareil performant.



Avec 3 réglages de chauffage (max 1800 watts) et 2 réglages de ventilation (Eco et Boost), Threesixty 2 est un Chauffage polyvalent.

En mode “boost”, Chauffage chauffe une pièce de 30 m2 deux fois plus vite qu’une pièce traditionnelle grâce à son élément chauffant CTP. La sortie d’air permet de répartir uniformément la chaleur sur 360 degrés.



L’utilisation est simple : utilisez les boutons de l’appareil ou téléchargez l’application pour contrôler Threesixty 2 depuis votre fauteuil. Grâce à l’application, réglez la température entre 18 et 30 °C. L’indicateur LED sur Chauffage indique quels sont les réglages actifs. Voir le produit ici



Participez à notre jeu-concours !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Regardez notre vidéo et découvrez notre chaine Youtube ici. Utilisez #BonneAnneeIDBOOX.

Chauffage Duux Threesixty 2 Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 chauffage Duux Threesixty 2 valeur 99.99€

– Le concours est ouvert du 5 jau 8 janvier 2024, 14H30h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Nos jeux continuent pour la nouvelle année ! Rendez-vous le 9 janvier pour un nouveau concours #BonneAnneeIDBOOX !

