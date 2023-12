Jeu Concours : 1 moniteur incurvé Philips Evnia 34M2C7600MV à gagner !

C’est la folie pour les jeux du Noël IDBOOX, nous sortons de notre hotte un méga cadeau, un splendide moniteur gaming Philips !

Tentez de gagner ce moniteur pensé pour les gamers ! Il s’agit du modèle Philips Evnia 34M2C7600MV de 34 pouces !

Ce jeu en partenariat avec Philips Evnia débute le 22 décembre et se termine le 1er janvier 2024 !

Des infos sur le moniteur Philips Evnia 34M2C7600MV

Le moniteur Philips Evnia 34M2C7600MV est le rêve de tous les joueurs. Cet écran incurvé 34 pouces va vous transporter dans une autre dimension. L’écran UltraWide CrystalClear Quad HD (3 440 x 1 440 pixels) offre une qualité d’image incroyable avec des couleurs riches et des contrastes élevés.

Sa fréquence de rafraichissement monte jusqu’à 165Hz et sa faible latence réduit le temps de réponse avec les périphériques. Avec un tel moniteur vous n’avez plus d’excuse pour perdre une partie.



Le Philips Evnia 34M2C7600MV prend également soin de vos yeux grâce aux technologies Flicker Free et Low Blue Mode.

Ce moniteur Mini-LED est un délice pour les yeux mais aussi pour les oreilles. Il diffuse un son DTS inégalé pour une expérience de son surround virtuel inoubliable avec des basses riches, une amélioration des dialogues et un volume maximal sans écrêtage ni distorsion.

Nous vous laissons découvrir le reste de ses caractéristiques techniques pour vous faire saliver : Panneau 21:9 VA à contraste élevé avec rayon 1500R, écran mat, sortie casque, cadre fin, compatible avec le montage VESA 100×100, support amovible, hauteur 150 mm réglable, haut-parleur, commutateur KVM.

Luminosité/contraste : 1400 cd/m², 3 000:1, ports : 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, hub USB 4x 3.2, 1x USB-C avec une puissance de 65 W, 2x haut-parleurs 5 watts.

Le moniteur Philips Evnia 34M2C7600MV est la Rolls moniteurs gaming qui fera de l’œil à tous les joueurs amoureux des produits High-Tech avec du style ! Voir le produit ici



Participez à notre jeu concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Regardez notre vidéo et découvrez notre chaine Youbube ici. On vous invite à vous abonner à notre Newsletter. Utilisez #NoelIDBOOX.





Moniteur Philips Evnia 34M2C7600MV

Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.





Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 moniteur Philips Evnia 34M2C7600MV valeur 1138€

– Le concours est ouvert du 22 décembre au 1er janvier 2024, 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Nos jeux continuent pour la nouvelle année ! Rendez-vous le 3 janvier pour une nouvelle série de concours #BonneAnneeIDBOOX ! Passez de belles fêtes nous avons des cadeaux jusqu’à mi-janvier !

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités