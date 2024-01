Jeu concours – 1 station d’accueil XtremeMac X-Cube Pro à gagner !

Le calendrier de l’Après IDBOOX continue avec un cadeau utile et performant à gagner. En partenariat avec XtremeMac tentez de gagner un X-Cube Pro du 9 au 11 janvier.

Le X-Cube Pro qu’est-ce que c’est ?

Le X-Cube Pro de XtremeMac est une station d’accueil USB-C multifonctionnelle 5-en-1.

Ce petit cube design ne mesure que 9,9 x 9,9 x 6 cm. C’est un chargeur puissant compatible avec les produits Apple et les autres appareils alimentés par des ports USB-C. Design et sobre, il se place sans problème sur un bureau pour une utilisation quotidienne et pratique.

Nous avons testé ce Hub et nous avons été agréablement surpris par sa vélocité et son peu d’encombrement et ses performances.

Le X-Cube Pro, permet donc non seulement de charger à pleine vitesse les MacBook les plus récents grâce à sa puissance totale de 130W, mais aussi de connecter des accessoires externes supplémentaires tel qu’une souris, un clavier ou encore un disque dur externe.



Il est aussi possible de connecter un écran supplémentaire en résolution 4K via son port HDMI, et même d’établir une connexion internet rapide grâce à son port Ethernet RJ45.

Que ce soit un ordinateur portable ou un MacBook, grâce à ce boitier malin, vous chargez en un éclair votre matériel ((100W USB-C PD, 30W USB-C et USB-A). Voir le produit ici

Participez à notre jeu !

Chargeur XtremeMac X-Cube Pro

– 1 XtremeMac X-Cube Pro à gagner valeur unitaire 149.99€

– Le concours est ouvert du 9 au 11 janvier 2024 11h

