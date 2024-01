Jeu concours – 3 radios numériques Sharp Tokyo DR-P420

Les jeux concours continuent encore sur IDBOOX en ce début d’année ! Que diriez-vous de tenter de gagner une radio numérique ?

En partenariat avec Sharp, nous mettons en jeu 3 radios numériques Sharp Tokyo DR-P420 du 3 au 5 janvier 2024 !

A propos de la radio numérique portable Tokyo DR-P420

Cette radio est équipée de la technologie DAB+, DAB et FM, ainsi que du Bluetooth, pour une diffusion musicale sans fil.

Il est possible d’alimenter la radio par USB ou par piles pour écouter ses stations préférées toute la journée, à n’importe quel endroit.

Vous écoutez la radio via le haut-parleur intégré ou vous la branchez à un casque à l’aide de la prise jack pour une utilisation individuelle.

Grâce aux préréglages existants – enregistrement jusqu’à 20 stations, il est facile de retrouver rapidement ses stations de radio préférées.

L’appareil dispose d’un paramétrage automatique de l’heure et de la date, d’une fonction de recherche et de syntonisation automatique – recherche et enregistrement automatique des chaînes disponibles – et d’une double fonction alarme.

La radio est disponible en quatre couleurs : Midnight Black, Steel Blue, Blossom Pink et Snowy White. Voir le produit ici

Participez à notre jeu-concours !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N'oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

Radio Sharp Tokyo DRP420

Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.





Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 3 radios numériques Sharp Tokyo DR P420 (3 gagnants) valeur unitaire 49€ couleur au choix du partenaire

– Le concours est ouvert du 3 au 5 janvier 2024 9H30

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

