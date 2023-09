Meta et Ray-Ban reviennent avec des nouvelles lunettes connectées incroyables

Meta et Ray-Ban sont de retour avec des lunettes connectées nouvelle génération. L’ère du Livestream 4.0 a commencé.

Le partenariat Meta et Ray-Ban remonte à 2021. Les cogitations des deux compagnies avait donné naissance aux Stories, leurs premières lunettes connectées. Meta a annoncé la sortie de la deuxième génération de lunettes lors de sa grande conférence Meta Connect 2023.

Meta améliore à tous les niveaux ses lunettes connectées. Selon ses mots, elles possèdent même des fonctionnalités encore jamais vues sur des lunettes.

Lunettes connectées Ray-Ban Meta – Quelles sont les nouveautés ?

Grâce à ses bésicles du futur, vous pouvez désormais lancer une vidéo en Livestream directement sur Instagram ou Facebook. Ces lunettes libèrent son utilisateur des contraintes d’un appareil photo. Il est possible d’enregistrer ou de prendre une photo en une seconde tout en ayant les mains libres.

Les créateurs de contenus vont adorer. Ils vont pouvoir filmer avec une caméra ultra grand-angle 12MP.

Les vidéos sont enregistrées en 1080p avec une durée de 60 secondes. Les images sont automatiquement enregistrées en mode portrait pour plus d’authenticité.

La question de respect de la vie privée vous a peut-être effleuré l’esprit. Les passants et autres interlocuteurs d’un porteur de lunettes connectées Meta est averti par une petite lumière blanche qu’il est filmé.

Des améliorations à tous les niveaux

Les lunettes embarquent 32Go de stockage sur lesquels vous pourrez stocker 500 photos et 100 vidéos de 30 secondes. Les lunettes Ray-Ban Meta V2 tournent avec un processeur Snapdragon AR1 Gen 1 et elles résistent à l’eau (IPX4). Meta a également amélioré la partie audio avec une volume 50% plus puissant avec plus de basses et un son plus clair.

Les Ray-Ban Meta V2 sont livrées dans un boitier qui sert aussi de chargeur comme pour des écouteurs. Il est 32% plus léger que le précédent mais il leur confère plus d’autonomie. Les lunettes peuvent être rechargées jusqu’à 8 fois pour une autonomie totale de 36 heures.

Meta ne pouvait pas ne pas injecter une petite dose d’intelligence artificielle dans ses lunettes. Vous allez parler à vos lunettes en prononçant le mot magique “Hey Meta”. Vous pourrez les piloter à la voix mais aussi obtenir diverses informations. Cette fonction sera débloquée uniquement aux USA dans un premier temps.

Streamez avec style et élégance

Les lunettes connectées Ray-Ban Meta se déclinent dans le style Wayfarer iconique de la marque dans deux tailles différentes. Meta a ajouté un nouveau design rétro à son catalogue, le Headliner. Vous pouvez aussi varier les styles avec trois nouvelles couleurs de montures transparentes : jeans, black et caramel.

Si vous portez des lunettes de vue, Meta et Ray-ban ont pensé à tout. Les lunettes sont compatibles avec les verres correcteurs disponibles chez tous les opticiens.

Les lunettes connectées sont en précommande et la date de sortie est prévue pour le 17 octobre dans 15 pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie et toute l’Europe. Le prix est de 329€.