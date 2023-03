Mozilla investit 30 millions USD dans l’intelligence artificielle

L’arrivée de Chat GPT, puis de GPT-4 bouscule la planète numérique. Après Microsoft, Google, Opera, … c’est au tour de Mozilla de se lancer dans l’aventure de l’intelligence artificielle.

Mozilla crée Mozilla.ai : une nouvelle startup. Son but, construire une Intelligence Artificielle (IA) fiable en open source.

La mission de Mozilla.ai sera de faciliter le développement d’applications et de produits fiables en matière d’intelligence artificielle.

Moez Draief a été nommé à la tête de Mozilla.ai. Moez, expert du secteur.

Plus qu’une entreprise, Mozilla.ai est une communauté à destination des entrepreneurs, développeurs, scientifiques, chefs de produit et constructeurs partageant les mêmes idées qui souhaitent construire un écosystème indépendant, décentralisé et digne de confiance.

La Fondation Mozilla fera un investissement initial de 30 millions de dollars et sera une entité distincte.



« L’intelligence artificielle est évidemment l’un des sujets qui marquera 2023. Cette technologie nous force à revoir non seulement notre façon de penser à Internet, mais aussi la communication, la créativité et la société en général. Si elle a généré de l’excitation, on observe aussi une appréhension à son sujet. Et si la prochaine vague d’IA est dotée d’un potentiel considérable en particulier pour améliorer la société, ce ne sera possible qu’en mettant l’action humaine et les intérêts des utilisateurs au cœur des préoccupations, et en donnant la priorité à la transparence et à la responsabilité. » explique Mark Surman dans un communiqué.

« Nous sommes actuellement à un tournant en matière d’intelligence artificielle, ce qui constitue une réelle opportunité de construire une technologie avec des valeurs différentes, de nouveaux résultats et un meilleur modèle. Et c’est ce que vise à faire Mozilla.ai. »