Samsung Galaxy Book 3 – Découverte de cette nouvelle série de PC en vidéo

Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360, découvrez la nouvelle série Galaxy Book3 de PC portables Samsung en vidéo.

Samsung confirme son grand retour sur le marché des PC portables en France en lançant la nouvelle série Galaxy Book3. Elle est composée d’un grand nombre de modèles du 14 au 16 pouces pour répondre à tous les besoins et toutes les exigences.

Nous avons eu l’occasion de les prendre en main et de constater les progrès effectués par Samsung. Les Galaxy Book3 offrent clairement une expérience utilisateur premium.

Le Galaxy Book3 Pro 16 pouces et le Galaxy Book3 Pro 360 nous ont vraiment impressionnés par leur finesse, leur puissance et leur polyvalence.

Suivez ce lien pour découvrir tous les Galaxy Book3.

Le Galaxy Book3 Pro 360 16 pouces est vendu 2099€.

Galaxy Book3 Pro 16 pouces est affiché à 1999€.

Le Galaxy Book3 Ultra 16 pouces est vendu à 3299€.

La série Galaxy Book 3 en vidéo

L’écran Dynamic AMOLED 2X encastré dans un châssis en aluminium en met plein la vue. Il possède un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution 3K. L’image est d’une netteté et d’une fluidité parfaite pour jouer.

Justement les Galaxy Book3 ne manquent pas de puissance. Les 2 PC tournent avec une puce Intel Core i7 de 13ème génération.

Nous avons eu un petit coup de coeur pour le Galaxy Book3 Pro 360. Il se distingue par son écran qui se replie complètement. Selon les besoins, il se transforme en tablette. D’ailleurs un stylet est livré avec le portable pour écrire ou dessiner sur son écran tactile.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre vidéo. Vous pourrez notamment y découvrir l’interopérabilité entre les Galaxy Book3 et un smartphone et l’écosystème développé par Samsung pour vous faciliter la vie.

On ne pouvait pas terminer cet article sans parler du Galaxy Book3 Ultra. Le fleuron de Samsung. Il est équipé par le dernier processeur Intel Core i9 de 13ème génération.

C’est aussi le seul PC de la gamme doté d’une carte graphique indépendante Nvidia RTX Geforce 4070. Couplée à un nouveau système sonore composé de 4 haut-parleurs, il promet une expérience de jeu optimum.

Galaxy Book3 – Les offres de lancement et les prix

Les Galaxy Book3 Series seront commercialisés en France à partir du 17 février 2023. Jusqu’au 16 février (minuit), ils feront l’objet d’une offre permettant de bénéficier de 100€ pour doubler son stockage + 200€ de bonus reprise et d’un an d’assurance Samsung Care+ offert.

Le Galaxy Book3 Ultra est disponible en 16” en couleur Anthracite. Le Galaxy Book3 Pro et le Galaxy Book3 Pro 360 sont disponibles en 14” et 16” et sont déclinés en Sable et Anthracite.

Le PC Galaxy Book3 360 est proposé en 13,3” et 15,6” en Argent. Enfin, le Galaxy Book3 est disponible en 15.6’’ en Argent.

