Windows 11 invite l’IA Windows Copilot à partager son écran

Windows Copilot est le nouveau service nourrit à l’intelligence artificielle qui va transformer Windows 11. Il arrive bientôt sur votre PC.

Après Bing Chat et l’ouverture aux plug-in tiers, Microsoft va toujours plus loin dans l’intégration de l’IA dans ses programmes et services. La firme de Redmond vient d’annoncer l’arrivée de Windows Copilot dans Windows 11. Cette intelligence artificielle va devenir votre nouvel assistant personnel.

Windows Copilot le nouveau compagnon de Windows 11

Windows Copilot est un dérivé de ChatGPT intimement lié aux arcanes de Windows 11. Tel le génie sortant de sa lampe, Copilot prend vie dans une colonne sur la gauche de l’écran.

L’IA vous assistera dans toutes vos tâches courantes comme faire un copier/coller, ouvrir une fenêtre, faire une recherche, etc. Elle a été pensée pour améliorer et rendre plus fluide l’utilisation de Windows 11.

Comme son homologue Bing Chat, Copilot peut aller encore loin. Il suffit de lui demander de résumer, d’écrier un texte ou de vous expliquer un contenu pour qu’elle s’exécute.

Windows Copilot pour faire quoi ?

Si vous avez de la famille à l’autre bout du monde et que vous souhaitez les appeler. Demandez simplement à Windows Copilot l’heure qu’il est en Patagonie pour ne pas les prendre au saut du lit.

La réponse apparaîtra directement dans Windows 11. Vous ne serez même plus obligés d’ouvrir Bing pour avoir accès aux neurones virtuelles de Bing Chat. Windows Copilot ne débarque pas seul dans votre système d’exploitation.

Windows 11 va aussi héberger les plugins ChatGPT également ouverts à Bing Chat. Grâce à eux vous pourrez démultiplier les expériences et profiter de l’omniscience de l’IA sans sortir de Windows 11.

Microsoft indique que Windows Copilot sera disponible en preview dès le 11 juin 2023. Il faudra patienter encore une peu avant de lui ouvrir les circuits de votre PC.