11 septembre 2001 – 20 ans après, les archives TV pour mieux comprendre les attentats - IDBOOX

On commémore ce 11 septembre 2021, les 20 ans des attaques terroristes qui ont fait des milliers de victimes aux USA. Cette journée d’apocalypse a marqué le monde entier à jamais.

Understanding 9/11 recense les archives télévisuelles de cette journée. C’est une bibliothèque de reportages sur les événements du 11 septembre 2001.

Les attentats du 11 septembre 2001 sont quatre attentats-suicides islamistes perpétrés le même jour aux États-Unis.

2 977 personnes ont péri lors de la tuerie. Les terroristes ont touché le World Trade Center à Manhattan, Arlington et Shanksville en Pennsylvanie.

Understanding 9/11 3000 heures de reportages

Internet Archive a mis en ligne 3 000 heures d’actualités télévisées internationales de 20 chaînes sur 7 jours.



Classées du 11 au 17 septembre, elles permettent aux chercheurs, universitaires et au grand public de mieux comprendre ce qui est arrivé le 11/9, mais aussi dans les jours qui ont suivis la tragédie.



USA, Mexique, France, Chine, Japon… comment ont été abordés les attentats du 11 septembre 2001 dans les médias TV ? Pour explorer cliquez ici

La photographie ci-dessus a été prise à la chapelle Saint Paul de New York construite au 18e siècle. Cette église adossée au World Trade Center, n’a pas été touchée lors des attentats du 11/9. Elle a été transformée au moment des faits, en hôpital de fortune, et en un lieu de recueillement. Ces témoignages poignants, photos, objets, déposés par les mais et es familles ont ensuite été transportés au Memorial Ground Zero.