1er avril – Téléchargez des poissons historiques gratuitement ! - IDBOOX

Allez c’est le 1er avril et ce n’est pas une blague ! On va faire perdurer la tradition du poisson d’avril en les accrochant dans le dos, en les coloriant, en les découpant et en apprenant !



Quatre bibliothèques parisiennes ont travaillé pour rassembler pour vous une jolie sélection de poissons d’avril à télécharger.

La Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, le fonds patrimonial Heure Joyeuse, la bibliothèque Forney et la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville vous proposent d’égayer votre journée du 1er avril avec ce cadeau numérique à imprimer et à utiliser sans modération.

Elles ont numérisé les bestioles à écailles fouillant dans les collections patrimoniales pour reprêcher de très beaux spécimens. Vous les trouverez ici

On ne sait pas vraiment d’où vient la tradition des blagues et du poisson accroché dans le dos pour le 1er avril. Pêcheurs en colère, changement du calendrier ou signe du zodiaque, mais ce qui est sûr c’est que cette célébration existe depuis plusieurs siècles.

