Archipôles – L’histoire et les missions françaises aux pôles Nord et Sud en accès libre

Si vous avez envie de vous rafraîchir un peu tout en vous cultivant, découvrez Archipôles.

C’est une nouvelle plateforme en ligne gratuite qui vous permet de découvrir l’histoire française aux pôles. Le portail est un accès aux archives numérisées des explorations et des missions scientifiques françaises aux pôles.



La France est présente dans ces contrées depuis le 19e siècle. De nombreux explorateurs nous ont permis de découvrir les pôles nord et sud.



Pour mieux connaître cette histoire, l’Institut Polaire Français Paul-Émile Victor (IPEV), les Expéditions Polaires Françaises (EPF) et les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) lancent Archipôles.

En visitant ce site vous découvrirez les missions bien sûr mais aussi des milliers de photos, vidéos, cartes, mobiliers et documents.

Grâce à la carte interactive vous pourrez naviguer tel un explorateur, par lieu.



Ce site est passionnant et très instructif. Bien conçu, il permet une immersion unique au cœur des explorations menées dans ces régions du monde. Pour y accéder c’est ici

Visitez notre rubrique de contenus culturels gratuits

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités