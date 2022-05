BD en classe édition 2022 – Téléchargez les ressources gratuitement

Les éditeurs du groupe BD du SNE lancent une nouvelle édition de BD en classe.

Parce que la bande dessinée est fortement plébiscitée par les jeunes, voilà une façon sympathique de leur donner envie de lire et plus encore !

Ce programme a pour objectif d’accueillir la bande dessinée à l’école comme outil d’apprentissage et de formation.

BD en classe s’adresse aux élèves de Cycle 3. Les éditeurs ont publié un livret pour les enseignants et un pour les apprenants. En 2022, le thème choisi autour de la BD est l’écologie, l’entraide et la solidarité.

Les ressources pensées par des enseignants explorent 17 BD qui permettent de travailler les axes du programme scolaire. Activités, débats, création, lecture et réflexion constituent les différentes approches du thème décidé cette année.

Le SNE propose de télécharger les dossiers Bulle de nature. Le dossier pédagogique enseignants fait 52 pages il est ici . Le carnet des élèves fait 116 pages il est ici .