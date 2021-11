Bibliodos - La bibliothèque numérique gratuite pour apprendre le français aux adultes - IDBOOX

Bibliodos est une bibliothèque numérique dédiée aux personnes qui apprennent le français.



Migrants, réfugiés, il est souvent difficile de communiquer ou de s’intégrer sans parler la langue. Bibliodos s’adresse aux adultes débutants ou en situation de handicap. Le site propose des livres numériques et audio accessibles et gratuits.



L’objectif est de combiner l’apprentissage de la langue, la valorisation du patrimoine et de la littérature.

Selon Bibliodos c’est la « première bibliothèque numérique européenne accessible aux personnes n’ayant généralement pas accès au monde écrit ».



Le site est en pleine évolution. On y trouve déjà plusieurs livres numériques, des vidéos en langue des signes, des fiches pratiques.

Les ouvrages numériques sont proposés aussi par niveau. Le niveau 1 correspond à Images + Mots-clés + Voix. Le niveau 2 propose des images + phrases + Voix et le troisième niveau inclut les images, le texte et la voix. La plateforme est disponible en français, italien, anglais et grec.



Bibliodos s’adresse aux enseignants formant les adultes à l’apprentissage du français et aux apprenants. La plateforme invite également les personnes à proposer leur ebook. Apprendre le français en découvrant Bel-Ami, Cyrano ou encore Le voyage de Gulliver c’est le rêve !

Cette initiative mérite d’être encouragée au niveau national et international ! Pour découvrir c’est ici

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits ici