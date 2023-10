Bibliothèque nationale du Luxembourg – Explorez les archives avec ChatGPT

La Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) propose à ses visiteurs d’explorer ses archives numériques tout en conversant avec ChatGPT.

L’invitation de la BnL se formule ainsi : « Vous êtes curieux de savoir quels sujets les journaux luxembourgeois ont traité dans le passé ? Notre chatbot à intelligence artificielle vous permet d’explorer nos collections numérisées de manière conviviale et interactive ».

La bibliothèque a signé un accord avec OpenAI qui a créé le fameux ChatGPT. Grâce à ce partenariat, il est désormais possible d’explorer 8 millions de contenus des archives avec le robot conversationnel (journaux, livres manuscrits etc.).

La découverte se fait en anglais, luxembourgeois, français et allemand. Ce nouveau service est en bêta pour le moment.

Pour l’utiliser il faut se connecter avec un compte Google ou celui des bibliothèques luxembourgeoises. La BnL précise qu’il y a des limites d’utilisation notamment dans les questions et réponses récoltées par les usagers. L’exploitation de celles-ci se fait à condition d’informer que le contenu « a été généré par l’IA et qu’il possède des limites ». Pour y accéder c’est ici

Intéressés par les IA ? Consultez notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités