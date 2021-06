Bibliothèque numérique du Qatar – 2 millions de documents en accès libre et gratuit - IDBOOX

La bibliothèque numérique du Qatar (QDL) est la plus grande archive numérique de l’histoire du Moyen-Orient.

Lancée en octobre 2014 dans le cadre d’un partenariat entre la Bibliothèque nationale du Qatar, la Fondation du Qatar et la British Library, elle propose aujourd’hui 2 millions de pages historiques.

QDL héberge la plus grande collection au monde sur le patrimoine de la péninsule arabique et des régions voisines.

Des manuscrits, des livres, des cartes, des photographies, des enregistrements sonores…. Sont tous accessibles gratuitement.



Ces 2 millions de ressources sont consultables et expliquées par des experts. La plateforme est disponible en arabe et en anglais.

Pour accéder à cette caverne d’Ali Baba, c’est ici

