BnF – Le site Richelieu est sur Snapchat pour un voyage dans le temps

C’est une première pour la Bibliothèque nationale de France. A l’occasion de la réouverture du site Richelieu, la BnF s’est associée au réseau social Snapchat pour proposer des expériences originales.

Pour cette expérience immersive, la plateforme utilise les contenus de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

Que voir que faire sur Snapchat et Gallica?

L’AR Studio Paris invite à découvrir, par le biais des contenus de Gallica et de la réalité augmentée, l’histoire du site Richelieu.



Deux expériences sont proposées aux utilisateurs : un World Lens et un Face Lens. La première expérience en réalité augmentée est centrée sur la contribution de Jean-Louis Pascal, architecte français, au site Richelieu de 1875 à 1912. Celle-ci permet de redécouvrir l’entrée principale de la bibliothèque au sein du Jardin Vivienne, aussi dénommée l’« Aile de Cotte ».

Dès le 16 septembre, à 23h00 jusqu’ au 31 Décembre 2022 les Snapchatters et visiteurs découvriront ainsi ce site majestueux tel qu’il se présentait auparavant.



La façade apparaît d’abord drapée dans une texture d’aquarelle, rappelant les dessins d’architecture de Pascal de la fin du XIXe siècle, puis revient progressivement dans le temps avant de laisser apparaître la silhouette de l’architecte accueillant ses visiteurs, ainsi que le célèbre aviateur Louis Blériot traversant le ciel. Bien entendu, les utilisateurs peuvent accéder à plus d’informations en cliquant sur le lien Gallica inclus.

La seconde expérience invite chacun à se vêtir de vêtements d’époque. Au travers d’une Face Lens, cette expérience renvoie les Snapchatters au début du XXe siècle et offre une séance d’essayage de vêtements d’époque présentés eux aussi dans Gallica.

Voilà donc des activités culturelles et numériques parfaites pour fêter la réouverture du site Richelieu et les Journées du Patrimoine.

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique ici