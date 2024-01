Bonne Année 2024 de la part d’IDBOOX !

Chers lecteurs, annonceurs et amis, alors que nous accueillons l’année 2024, nous tenons à vous adresser nos vœux les plus chaleureux.

Cette année marque le 14ème anniversaire d’IDBOOX, et nous sommes fiers de la variété des articles touchant à la culture à la Tech que nous avons pu partager avec vous au fil des ans.



Actualités pour les professionnels du livre. Chronique d’ouvrages pour les adultes et les enfants. Tests de produits High-Tech. News sur les prochaines innovations. Expositions à voir et critiques de films, infos décalées et touchant à la Pop Culture et au jeu vidéo .

Les contenus culturels gratuits, nos Bons plans…



Merci à nos pigistes régulières Marion Cochet-Grasset et Régine Barat et à celles et ceux qui ponctuellement nourrissent IDBOOX !

Nous tenons à vous remercier, fidèles lecteurs. Vous nous soutenez tout au long de notre parcours. Votre fidélité et votre engagement sont le cœur battant de notre site.

Nous sommes également reconnaissants envers nos annonceurs, dont le soutien nous permet de continuer à fonctionner en tant que site indépendant, sans subvention. Notre agence de conseils et communication et marketing accueille toujours plus de clients et nous en sommes ravis !

En 2024, nous nous engageons à continuer à vous fournir des articles de qualité, à la fois informatifs et divertissants, tout en restant fidèles à notre mission de promouvoir la culture et la Tech grand public.

Merci de faire partie de notre voyage. Nous avons hâte de partager avec vous une autre année de découvertes et d’innovations. Et pour bien commencer 2024, nous poursuivons le début de l’année avec des jeux-concours et de beaux cadeaux !

Bonne année 2024 !

L’équipe IDBOOX et ses fondateurs Frédéric et Elizabeth

