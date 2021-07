Comment créer une bibliothèque dans votre immeuble ? - IDBOOX

On connait les boites à livres, les bibliothèques municipales bien entendu mais que faire des livres qu’on ne veut plus et qui encombrent nos étagères ?

Longue vie aux objets est un site du gouvernement créé en partenariat avec l’ADEME. Il vous propose de donner une seconde vie à vos livres et d’échanger entre voisins. Comment ? En proposant à vos voisins de lire vos livres dont vous ne voulez plus.



Cette démarche solidaire et écologique a pour objectif de créer du lien en cédant gratuitement des livres aux habitants de votre immeuble ou de votre résidence.



Pour cela, il existe un Kit constitué d’un poster à afficher dans le hall d’entrée. Vous y ajoutez une boite dans laquelle vous déposez vos livres tout en invitant vos voisins à faire de même. Ce cercle vertueux permet à chacun de découvrir des ouvrages et de passer du bon temps ! Pour télécharger le kit c’est ici