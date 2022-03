Covid-19 – Archives de quarantaine une expo virtuelle sur les confinements - IDBOOX

Archives de quarantaine est un portail qui recense des documents collectés au cours des confinements liés à la pandémie de Covid-19.

Cette idée a été lancée lors du premier confinement en 2020. Son objectif, inciter archivistes et citoyens à conserver les traces produites durant la crise sanitaire du Covid-19.

L’Association des archivistes francophones de Belgique (AAFB) a piloté ce projet en coordination avec plusieurs centres d’archives du pays.

Le résultat est aujourd’hui disponible en ligne gratuitement et c’est assez étonnant. Chaque centre d‘archives a choisi des éléments marquants.



On trouve des dessins, des sons, des vidéos, des textes… Le portail est organisé en plusieurs thématiques : la littérature, l’humour, la politique, l’art, le web etc. Pour chaque section des contenus ou des témoignages sont présentés.

Chaque section comporte quelques éléments intéressants. L’exposition sera enrichie au fur et à mesure du temps.

Archives de quarantaine est une initiative originale qui mériterait d’être alimentée par les archivistes du monde entier pour mieux se rendre compte de l’impact des confinements sur la planète. Pour explorer c’est ici

Découvrez d’autres contenus en ligne et gratuits ici