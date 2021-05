Déconfinement 19 mai 2021 – Téléchargez la nouvelle attestation de déplacement - IDBOOX

A partir du 19 mai, les commerces, les cafés, les restaurants, les lieux de culture réouvrent peu à peu.

Le nouveau couvre-feu débute à 21H au lieu de 19h.

Le gouvernement a décidé de procéder par étape afin d’endiguer la pandémie de Covid-19. On va gagner quelques heures de liberté.

Couvre-feu début à 21H

Le couvre-feu débute plus tard, on va pouvoir profiter de plus de temps à l’extérieur. Toutefois, de 21h à 6H du matin, l’attestation dérogatoire de déplacement reste obligatoire.

Si vous vous déplacez pendant ce laps de temps, vous devrez avoir une bonne raison et la montrer aux autorités en cas de contrôle, sous peine d’une amende de 135 euros.

Téléchargez l’attestation de déplacement à partir du 19 mai

Il y a 6 motifs, si vous ne retrouvez pas votre cas parmi eux, vous devez rester chez vous.

Le travail, les raisons de santé, les convocations juridiques, l’assistance à une personne vulnérable, les déplacements vers les gares et aéroports. Enfin, il y a aussi les animaux de compagnie incluant un déplacement dans un rayon de 1km.



Si vous utilisez l’attestation numérique avec QR Code vous devez cliquer sur le bouton bleu en bas pour la mettre à jour. Téléchargez en PDF ou Word et l’imprimer sur papier c’est ici

Téléchargez l’attestation numérique avec QR code cliquez ici