Des coloriages en téléchargement gratuit issus de centaines de musées et bibliothèques - IDBOOX

Déstressez en faisant du coloriage. Jusqu’au 11 février c’est #ColorOurCollections2022 !

Adultes et enfants adorent cette activité et les musées et bibliothèques ont pensé à vous.

Pour faire connaitre leurs collections, des centaines de musées musées et bibliothèques mettent à disposition des internautes des coloriages en lien avec leur thématique.

Une initiative qui fait des émules

Cette initiative a été prise au départ par la New York Academy of Medicine.

Depuis 2016 , l’Académie a pris l’habitude d’inviter d’autres bibliothèques, des centres d’archives et des institutions culturelles du monde entier à télécharger des pages à colorier au format PDF basées sur leurs collections et téléchargeables gratuitement par le public.

Pour la première fois, en 2019, 113 institutions ont joué le jeu donnant lieu à une collection de coloriages aussi divers qu’étonnants.

De Hawaii en passant par Chicago, la Lituanie, le Mexique, la Suisse, la France chaque établissement a sélectionné des coloriages par cahier ou feuilles.

Ces contenus sont à votre disposition sur un site dédié. Ces coloriages sont à imprimer pour passer de longues heures de détente.



Médecine, horticulture, Grèce Antique, architecture… des centaines de contenus sont à télécharger gratuitement. Voici une jolie façon de se cultiver tout en passant un bon moment.

Quelques exemples en France et ailleurs

Gallica vous propose des dizaines de planches à colorier sur diverses thématiques Cliquez ici

La bibliothèque des Ponts propose 530 dessins ou feuilles de textes relatifs à l’art de l’ingénieur et lithographiés à l’École royale des ponts et chaussées. Cliquez ici

Calgary Library offre des coloriages du signe du zodiaque et d’autres thèmes Cliquez ici

La Royal Horticultural Society Libraries vous propose des coloriages de fleurs et d’oiseaux Cliquez ici

Et si vous avez envie de partager vos créations, utilisez le hashtag #ColorOurCollections sur les réseaux.

A vos feutres, pastels ou crayons de couleurs ! Pour débuter votre séance de coloriage, c’est ici

