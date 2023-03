8 sites de bruitages et sons à télécharger gratuitement et légalement

Si vous cherchez des bruitages et ambiances sonores pour vos livres audio, podcasts ou vos autres créations, voici une sélection de sites gratuits pour télécharger des sons dans tous les domaines.

Suivez le guide pour accéder à des milliers de sons pour trouver des effets sonores correspondant à votre projet !

Attention certains sites proposent des contenus audio gratuits et d’autres des contenus gratuits et libres de droit soyez vigilants.

La BBC

La BBC a mis en ligne plus de 33 000 bruitages. Atmosphère d’un pub, vélo, bruits extérieurs à la ville ou à la campagne, il suffit d’écouter et de télécharger. En savoir plus ici

Pour accéder c’est ici

Sound of Forest

Cette carte interactive vous permet d’accéder à des milliers de sons de la nature dans divers endroits du monde. En savoir plus ici

Accédez à ce voyage auditif ici

SoundJay

Propose des bruitages de la vie courante et d’une banque d’effets sonores assez riche.

C’est ici

La Sonothèque

Là aussi on obtient des sons gratuits et libres de droit. Plusieurs formats de téléchargement son disponibles. On y trouve même des jeux sonores !

Visitez le site

Youtube Audio Library

Hé oui Youtube propose une base de données de sons gratuits. Vous pouvez les utiliser sans problème et il y a une grande variété de contenus effets sonores et musiques. C’est ici

Auboutdufil

Ce site propose également des sons gratuits et particulièrement de la musique.

Consultez ici

DepositPhotos

Trouvez des sons et des bruitages dans diverses thématiques : dessin animé, animaux, épouvante, sport, eau. … plus de 30 thèmes sont à découvrir.

Cliquez ici

Sound Fishing

Propose des milliers de sons et bruits en téléchargement gratuit, attention il y a une partie réservée uniquement aux abonnés. Il y a tout de même plus de 2000 bruitages gratuits.

Visitez ici

