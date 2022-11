Des milliers de photos liées au Jazz et aux Jazzmen en téléchargement gratuit

Si vous aimez le Jazz vous allez être comblés. Plongez dans l’univers des Jazzmen grâce à plus de 10 000 photographies historiques maintenant disponibles en téléchargement gratuit.

Randi Hultin (1926–2000) était journaliste en Norvège. Spécialisée dans le Jazz, elle a accueilli des centaines de musiciens et de chanteurs dans son pays et à l’étranger.



Au fil du temps, elle accumule des milliers de photos de concerts mais aussi des clichés plus intimes. Depuis son décès, cette collection inestimable pour les mélomanes a été donnée à la Bibliothèque nationale de Norvège.

Les photos ont été numérisées et sont accessibles gratuitement. Vous pouvez aussi les télécharger mais uniquement pour un usage privé.



Entrez dans la légende du Jazz avec John Coltrane, Sonny Rollins, Count Basie et bien d’autres. Les photographies couvrent la période de 1950 à 1990 et il y a pour le moment, 10215 images disponibles.

