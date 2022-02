Elections - Président c’est comment ? Un podcast pour les 9-13 ans - IDBOOX

Les élections présidentielles approchent et les jeunes qui s’intéressent à l’actualité ont sûrement envie d’en savoir plus sur la campagne présidentielle et le rôle d’un Président de la République.

France Inter lance « Président, c’est comment ? », des podcasts à destination des 9-13 ans, deux mois avant le 1er tour de la présidentielle française. L’objectif est d’offrir aux jeunes un décryptage de ce scrutin et des prérogatives du Président.



« Président, c’est comment ? » Une série de 6 épisodes (d’une durée d’environ 10 minutes) portée par Yaël Goosz et Laurence Peuron, réalisé par Fanny Bohuon.



Laurence Peuron, journaliste au service politique de France Inter, a rencontré des jeunes et a écouté leurs interrogations, leurs mots, leurs regards sur la politique et la fonction présidentielle. Yaël Goosz, chef du service politique, répond à leurs interrogations de manière simple et factuelle.

6 épisodes pour mieux comprendre les élections présidentielles

Six rendez-vous sont donnés sur l’application de Radio France et le site de France Inter.

1-Avant d’être président, la présidentielle ! Partie 1 : la campagne

2-Avant d’être président, la présidentielle ! Partie 2 : le vote

3-L’installation et la vie à l’Elysée

4-Ce que présider veut dire

5-Le Président chef de guerre

6-Le Président peut-il sauver la planète ? et un président différent dans le futur ?

