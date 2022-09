Elles font l’art, le Mooc est de retour en 2022

En 2021, plus de 41 000 personnes avaient suivi le Mooc “Elles font l’art” du Centre Pompidou.

Ce cours en ligne gratuit et ouvert à toutes et à tous est de retour en 2022.

Prenez date, Le Mooc « Elles font l’art » revient. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 29 octobre. Les cours débutent le 2 novembre.



L’objectif est d’apprendre à connaitre les principales femmes artistes de 1900 à nos jours. Plasticiennes, peintres, photographes, vidéastes ou performeuses de toutes nationalités, elles ont fait ou font encore l’art des 20e et 21e siècles.



Constitué de vidéos, quiz, interventions d’expertes et d’activités diverses, le Mooc « Elles font l’art » va contribuer à vous initier à l’art moderne et contemporain sous le prisme des femmes.

Vous parcourez un siècle d’histoire de l’art en 6 séquences libres. Ouvrez les yeux, laissez cours à votre créativité et à votre soif de connaissance !

Pour vous inscrire gratuitement c’est ici