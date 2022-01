Éternelle Notre-Dame – Une expérience inédite en réalité virtuelle - IDBOOX

Eternelle Notre-Dame est une toute nouvelle expérience immersive utilisant la réalité virtuelle.

A partir du 15 janvier, le public va découvrir la cathédrale depuis sa construction au Moyen Âge jusqu’au chantier actuel de restauration.



Le Groupe Orange et Amaclio Productions ont joint leurs compétences. Cet évènement, est aussi le fruit d’un partenariat avec le Diocèse de Paris, l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale et la Ville de Paris.

Un spectacle qui débute à La Défense

A l’occasion de ce spectacle, Notre-Dame de Paris est totalement recréée numériquement. Les visiteurs découvrent l’édifice comme jamais pendant 45 minutes, accompagnés d’un compagnon bâtisseur virtuel. Les caques de réalité virtuelle et un sac sont fournis.

L’entrée est payante. Toutefois, on peut accéder gratuitement, en préambule de la visite, à un espace de 500 m2 dédié à la cathédrale, son histoire, et son chantier.



L’expérience Eternelle Notre-Dame débute à l’Espace Grande Arche de la Défense, jusqu’au 3 avril. Puis ce sera au tour de la Conciergerie, sur l’Île de la Cité, au printemps 2022.

Ce moment inédit prendra place sous le parvis de la cathédrale dès l’automne 2022. Éternelle Notre-Dame sera ultérieurement présentée dans toute la France, en Europe et dans le monde entier.



Bon à savoir, : 30% du prix du billet seront reversés intégralement par Orange à l’établissement public pour les travaux de restauration de la cathédrale et à la Fondation Notre Dame pour le financement du programme d’aménagement intérieur de Notre-Dame. Chaque visiteur deviendra alors donateur.