Exposition Pokémon Fossil à voir en ligne et gratuitement

Pokémon Company et le Musée national de la nature et des sciences japonais ont noué un partenariat.

En 2021, ils ont créé une exposition itinérante baptisée Pokémon Fossil Museum. Cette expo s’est promenée dans tout le Japon et aujourd’hui, vous pouvez y assister en ligne et gratuitement où que vous soyez sur la planète !



Prenez un ordinateur, un smartphone, une tablette ou encore un casque VR et visitez Pokémon Fossil c’est un moment vraiment unique.

L’objectif du partenariat et de proposer une introduction ludique à la paléontologie tout en s’amusant.



Outre les squelettes grandeur nature de plusieurs Pokémon, le musée expose également des ressources sur des créatures préhistoriques réelles.

Les visiteurs ont la possibilité de s’instruire à la fois sur le monde des monstres tirés des célèbres jeux vidéo et sur la véritable histoire de la préhistoire. Et bien souvent, la ressemblance entre les persos Pokémon et les dinosaures sont frappantes !



L’exposition a un succès fou, si vous allez au Japon c’est jusqu’au 6 novembre 2022 ou alors suivez ce lien pour voir en version virtuelle depuis chez vous.

