Facebook et Instagram passent aussi au payant

Meta n’aura pas mis longtemps à proposer des abonnements payants à Instagram et Facebook. Combien ça va nous coûter ?

Facebook et Instagram vont proposer des abonnements payants sans publicités en Europe ainsi que dans l’espace économique européen et la Suisse. Meta annonce la nouvelle lors de ses résultats financiers et sur son site web.

Facebook et Instagram sont noyés dans la publicité. Les deux réseaux sociaux sont de plus en plus inaudibles et faire le tri entre les contenus sponsorisés et ceux de ses contacts relève du parcours du combattant.

Un abonnement payant sans pubs est la solution sortie du chapeau de Meta pour nous débarrasser de ses réclames persistantes mais aussi s’aligner avec la législation.

Des abonnements à quels prix ?

Vous avez le choix entre deux abonnements. Ils couvrent l’ensemble des comptes Facebook et Instagram détenus par un utilisateur. Le premier coûte 9,99€ et il concerne uniquement le web. Si vous voulez vous débarrasser des publicités sur iOS et Android vous devrez débourser 12,99€ par mois.

Ces tarifs sont valables jusqu’au 1er mars 2024 quelque soit le nombre de comptes détenus par une personne. Après cette date, chaque nouveau compte vous coûtera 6€ par mois pour le web et 8€ par mois pour Android et iOS.

Pourquoi Meta a pris cette décision ?

Meta explique cette décision de proposer des abonnements sans publicités payants pour contrebalancer les différentes régulations européennes notamment RGPD et l’application du Digital Market Act.

Ce dernier vise les GAFAM et leur gestion concentrées des données personnelles qui enferment les utilisateurs dans un écosystème leur assurant un quasi-monopole. Ce nouveau règlement couvre notamment les réseaux sociaux.

Ne vous inquiétez pas vous pourrez toujours surfer sur Instragram et Facebook gratuitement en vous abreuvant de posts sponsorisés. Ces abonnements ne sont pas obligatoires. Nous espérons juste que la proportion de publicités ne va pas encore augmenter.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités