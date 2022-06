Ford : 5000 photographies automobiles en téléchargement gratuit

Si vous êtes amateurs de voitures, vous allez être comblés. Le constructeur Ford annonce le lancement d’un portail internet permettant à toutes et tous de connaitre l’histoire de cette marque qui a plus de 100 ans !

Ford met à la disposition des internautes de la planète, pour la première fois, plus de 5 000 photographies et brochures de produits Ford, Lincoln et Mercury couvrant le premier siècle de l’histoire de l’entreprise.

Ces documents sont à télécharger gratuitement pour un usage non commercial.



C’est la base de données en ligne la plus complète de l’industrie automobile américaine.

The Ford Heritage Vault propose de découvrir ces archives de sa création à 2003, date du centenaire de la société.



Pour les férus de voitures, le moteur de recherche est aussi très sympathique, on saisit le nom du véhicule, son année et même sa couleur pour accéder aux véhicules comme le Ford Mustang, le pick-up C1007-003 ou encore la Bronco. Rien que pour la Mustang il y a plus de 700 résultats !



On peut aussi créer ses collections de photos. Bref, les archives de Ford c’est une partie de l’évolution de notre société et c’est passionnant même si vous n’êtes pas un Fangio !

Pour accéder au portail c’est ici . Découvrez aussi notre rubrique dédiée aux contenus gratuits ici