Google honore Anne Frank avec un Doodle à retrouver ici

Samedi Google a rendu hommage à Anne Frank à l’occasion des 75 ans de la première parution de son journal.

Le journal d’Anne Frank a depuis été traduit en 80 langues. Le devoir de la mémoire autour de la Shoah est essentiel.

C’est Thoka Maer, à la direction artistique des Doodle de Google qui a conçu ce diorama numérique.

On s’étonne un peu du message d’introduction : « Cette présentation mentionne l’holocauste, un sujet sensible pour certains »…. Mais mis à part cela, le traitement de ce Doodle est intéressant.

Bien sûr la triste histoire de la jeune fille a été modifiée pour s’adapter au format du doodle.

Mais on apprécie le style de celui-ci mêlant textes, dessins et photographies originales de la jeune fille et de sa famille.

La terrible histoire d’Anne Frank

La famille d’Anne fuit l’Allemagne nazie pour se réfugier aux Pays-Bas. Pendant 25 mois, l’adolescente, sa famille et 4 autres juifs fuyant Hitler, ont vécu cachés à Amsterdam. Le 4 août 1944, ils sont découverts par les SS.

Ils sont ensuite déportés au camp de concentration d’Auschwitz puis dans celui de Bergen-Belsen, où, Anne Frank fut assassinée par les barbares. Elle n’avait que 15 ans. Son journal intime est aujourd’hui encore un témoignage terrible sur les conditions de vie des victimes des nazis.



En quelques secondes le Doodle défile, nous retraçant la vie d’Anne Frank avant sa déportation. Elle aurait pu devenir écrivaine. Au lieu de cela, les nazis ont préféré l’exécuter comme des millions d’autres juifs.

Vous pouvez encore accéder au Doodle dédié à Anne Frank si vous l’avez manqué samedi en cliquant ici.