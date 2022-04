HiFive – Une appli pour apprendre la langue des signes - IDBOOX

Apprendre à signer est un défi passionnant et inclusif pour petits et grands, HiFive veut démocratiser ce mode de communication LSF avec son application disponible sur iOS et Android.

HiFive ne stigmatise pas les sourds. L’application est évidemment destinée à comprendre et à parler avec les personnes atteintes de surdité mais aussi pour communiquer dans des endroits bruyants comme les concerts et les boites de nuit.



L’application se propose de vous apprendre 800 mots et 1200 phrases répartis en 20 saisons et 110 épisodes !



Pour accompagner les personnes intéressées, l’appli dispose de deux avatars : Esther et Saul. Ils vous guident dans un univers ludique et plutôt sympa dans les différentes phases d’apprentissage.



Mais attention Hifive n’a pas choisi la voie didactique et austère, tout le contraire. Les différentes thématiques sont abordées à travers des jeux interactifs. Il faut par exemple, tour à tour épeler des mots, reconstituer des phrases ou reconnaître des signes.



Pour démocratiser encore plus l’accès à son application, Elsa la fondatrice et enfant de parents sourds a décidé de rendre gratuite une partie de l’application.

Si vous avez envie d’essayer, il y a 2 saisons découvertes gratuites. Vous apprendrez à signer votre prénom et à utiliser des mots très courants. Pour aller plus loin, l’app propose 3 types d’abonnements.

