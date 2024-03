INPI – 900 000 brevets d’invention et marques en accès libre et gratuit

C’est un patrimoine riche, original et hautement intéressant ! L’INPI (Institut national de la propriété industrielle) met en ligne 900 000 brevets d’invention et de marques.

La totalité des contenus historiques disponibles est en accès libre et gratuit.



La mine d’or des Geo Trouvetou

DATA INPI propose aux chercheurs, étudiants ou simples curieux de découvrir des fonds exceptionnels. Il donne pour la première fois un accès simple et rapide à deux fonds.

L’un est constitué de 410 000 brevets d’invention déposés entre 1791 à 1901 et l’autre de 460 000 marques de fabrique et de commerce déposées entre 1857 à 1920.



De nombreux outils numériques sont à disposition des internautes pour effectuer des recherches précises. Le site propose également des expositions virtuelles thématiques grâce aux fonds et aux archives de la base. Actuellement, le site propose une expo sur les brevets de jouets pour enfants.

Des curiosités et des idées dans tous les domaines

Chaque brevet est présenté avec une fiche et une ou plusieurs images numérisées. On y trouve par exemple un semoir qui peut s’adapter à n’importe quelle charrue, un mécanisme pour mouvoir les bateaux avec du feu. On peut aussi retrouver le brevet pour les bretelles et ceintures élastiques, un procédé pour fabriquer du papier de toutes les couleurs…



Du côté des marques, on découvre pléthore d’entre elles par thème, métier…

Le site précise : « Plus que de simples titres de propriété industrielle, ces documents constituent un témoignage unique et peu connu dans de multiples domaines : histoire des sciences et techniques, des entreprises, des modes ou encore des objets et, plus généralement, histoire économique, sociale et culturelle depuis la fin du XVIIIe siècle.”

En déambulant sur Data INPI, on fait des rencontres passionnantes, amusantes et étonnantes.

Regardez l’image en une de notre article, ça vous rappelle quelque chose ? “Planche déposée le 1er mars 1869 par Jules-Jacques RABINEL à l’appui d’une demande de brevet portant sur « un pont-tube sous-marin (“railway international”) entre la France et l’Angleterre »

Ce voyage sur l’innovation à travers les âges vaut vraiment le clic pour y accéder c’est ici

