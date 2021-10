Le manuscrit du Journal d’Anne Frank accessible gratuitement en ligne dans certains pays - IDBOOX

Les manuscrits d’Anne Frank, commentés, sont désormais accessibles en ligne dans leur intégralité pour la première fois. Toutefois, certains les pays n’y ont pas accès.

L’Association pour la recherche et l’accès aux textes historiques a publié les manuscrits d’Anne Frank en numérique.

C’est le tout premier accès en ligne aux textes originaux complets de la jeune fille. En plus de son journal, on découvrira aussi son roman moins connu intitulé « L’annexe secrète ».



L’accès aux manuscrits numérisés est actuellement limité par la loi sur le droit d’auteur. L’édition numérique est disponible dans une soixantaine de pays, dont la Belgique et l’Allemagne.

Le site propose aussi des informations sur le contexte historique de l’époque. Ce travail est le résultat d’un partenariat entre la Maison d’Anne Frank et l’Institut Huygens pour l’histoire des Pays-Bas.



Les textes sont contextualisés et aident à brosser un tableau de l’évolution d’Anne Frank en tant qu’écrivain.

Si vous êtes dans un pays où vous avez la chance de pouvoir y accéder c’est ici

Pour mémoire, qui était Anne Frank?

Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933.



À Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu’en 1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s’installent clandestinement dans «l’Annexe» de l’immeuble du 263, Prinsengracht.



Le 4 août 1944, ils sont arrêtés sur dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en février ou mars 1945, peu après sa sœur Margot. La jeune fille a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944, et son témoignage, connu dans le monde entier, reste l’un des plus émouvants sur la vie quotidienne d’une famille juive sous le joug nazi. Cette édition comporte des pages inédites.