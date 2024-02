Lecture – Justice une boite à outils pour créer des projets livres pour les prisonniers

Vous travaillez dans un établissement pénitentiaire, vous êtes auteur, bibliothécaire… ? Voici Lecture – Justice.

C’est un portail web qui vous permet d’accéder à des ressources pour créer des projets autour du livre et de la lecture à destination des personnes en détention.



Le site web liste les initiatives prises en matière d’actions culturelles pour les personnes placées sous main de justice.



C’est aussi une mine d’or contenant des ressources, des guides des fiches pratiques.

Il contient aussi un annuaire par région et un glossaire pour être assisté dans un projet.

Lecture – Justice est un site conçu par la FILL et soutenu par le ministère de la Justice.



Si vous êtes auteur ou bibliothécaire ou tout simplement motivé, il y a des sections dédiées pour expliquer pas-à-pas comment construire un projet et le mettre en œuvre. Toutes les informations délivrées sur Lecture – Justice sont bien entendu gratuites.

Pour y accéder c’est ici

